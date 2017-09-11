Зубарев восстановился от травмы и впервые в сезоне сыграет за СКА с «Ладой»
Петербургский СКА и тольяттинская «Лада» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в
Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
В состав «армейцев» вернулся Андрей Зубарев, который получил травму ещё во время прошлогоднего
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Рунблад — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Калинин — Карпов;
Зуб — Зубарев, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Мальцев.
«Лада»:
Лазушин (Иванников);
Воробьёв — Геноуэй, Филатов — Новотны — Белоусов;
Костромитин — Сотниекс, Валуйский — Зернов — Бабенко;
Кириллов — Ежов, Нестеров — Капустин — Скороходов;
Дьяков, Бочаров — Ахметов — А. Стрельцов, Рахимуллин.
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