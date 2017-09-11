Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30971365/
11 сентября 2017, 19:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Зубарев восстановился от травмы и впервые в сезоне сыграет за СКА с «Ладой»

Петербургский СКА и тольяттинская «Лада» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В состав «армейцев» вернулся Андрей Зубарев, который получил травму ещё во время прошлогоднего плей-офф. Начало матча — в 19:30 мск.

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Рунблад — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Калинин — Карпов;
Зуб — Зубарев, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Мальцев.

«Лада»:
Лазушин (Иванников);
Воробьёв — Геноуэй, Филатов — Новотны — Белоусов;
Костромитин — Сотниекс, Валуйский — Зернов — Бабенко;
Кириллов — Ежов, Нестеров — Капустин — Скороходов;
Дьяков, Бочаров — Ахметов — А. Стрельцов, Рахимуллин.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

О’Делл вернулся в состав «Сочи» после травмы, Энеруд не сыграет с ХК «Северсталь»

О’Делл вернулся в состав «Сочи» после травмы, Энеруд не сыграет с ХК «Северсталь»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Канадский форвард Эрик О’Делл, пропустивший четыре игры чемпионата КХЛ из-за травмы, вернулся в состав «Сочи» на матч против череповецкой «Северстали», шведский нападающий Симон Энеруд не примет участие во встрече из-за микротравмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе сочинцев.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп