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11 сентября 2017, 18:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Металлурга» Григоренко не попал в состав на игру с «Динамо» М

Главные тренеры московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.

Главные тренеры московского Динамо и магнитогорского Металлурга определились с составами на очный матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Вишневский — Хиетанен, Карсумс — Бойд — Тарасов;
Соловьёв — Никулин, Злобин — Казионов — Артюхин;
Кутейкин — Корягин, Брюквин — Комаров — Алексеев;
Зайцев, Марковин — Яковлев — Подшендялов, Петунин.

«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Пивцакин — Шаус, Мозякин — Коварж — Косов;
Бирюков — Денисов, Осала — Эллисон — Филиппи;
Хабаров — Терещенко, Платонов — Берестенников — Тимкин;
Дронов, Казионов — Калетник — Сироткин, Швырёв.

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Новости КХЛ

Еременко вернулся в стартовый состав ХК «Динамо» (Москва) на матч против «Магнитки»

Еременко вернулся в стартовый состав ХК «Динамо» (Москва) на матч против «Магнитки»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Александр Еременко, пропустивший предыдущую игру московского «Динамо», вернется в состав «бело-голубых» на матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».
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