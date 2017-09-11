Форвард «Металлурга» Григоренко не попал в состав на игру с «Динамо» М
Главные тренеры московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
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«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Вишневский — Хиетанен, Карсумс — Бойд — Тарасов;
Соловьёв — Никулин, Злобин — Казионов — Артюхин;
Кутейкин — Корягин, Брюквин — Комаров — Алексеев;
Зайцев, Марковин — Яковлев — Подшендялов, Петунин.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Пивцакин — Шаус, Мозякин — Коварж — Косов;
Бирюков — Денисов, Осала — Эллисон — Филиппи;
Хабаров — Терещенко, Платонов — Берестенников — Тимкин;
Дронов, Казионов — Калетник — Сироткин, Швырёв.
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