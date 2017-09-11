Представитель минского «Динамо»: Не было смысла удерживать Клинкхаммера, если он рвался уйти
Первый заместитель гендиректора минского «Динамо» Сергей Опимах объяснил, почему «зубры» решили расстаться с Робом Клинкхаммером.
На самом деле «Ак Барс» несколько раз обращался к нам по поводу перехода Роба. Впервые,
Квалификация Джека Скилле сомнений не вызывает. Надеюсь, в ближайшее время он подтвердит эту оценку своей игрой. К слову, в прессе постоянно проскакивает фраза о том, что мы «затеяли перестройку состава». Это не совсем так. «Динамо» во многом оказалось заложником собственного успеха в прошлом сезоне. Образовался спрос на наших лидеров со стороны ведущих клубов лиги, подкрепленный финансово. Например, представители «Динамо» не раз заявляли, что наш клуб был намерен сохранить Бена Скривенса. Однако условия, которые голкиперу предложил «Салават Юлаев», оказались намного весомее. А Мэтт Эллисон и Сергей Костицын покинули «Динамо»
В прессе прошла информация, что за Роба клуб получил 350 000 долларов. Насколько близка эта сумма к правде?
Мы не комментируем финансовые условия перехода Клинкхаммера. Могу сказать только, что компенсация была значительной, — цитирует Опимаха tut.by.
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