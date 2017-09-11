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11 сентября 2017, 18:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

О’Делл вернулся в состав «Сочи» после травмы, Энеруд не сыграет с ХК «Северсталь»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Канадский форвард Эрик О’Делл, пропустивший четыре игры чемпионата КХЛ из-за травмы, вернулся в состав «Сочи» на матч против череповецкой «Северстали», шведский нападающий Симон Энеруд не примет участие во встрече из-за микротравмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе сочинцев.

«Сочи» в понедельник сыграет в Череповце против «Северстали».

О’Делл не играл за «Сочи» с 28 августа, Энеруд ранее пропускал из-за травмы первые три матча сезона КХЛ.

Ворота «Сочи» в четвертой игре подряд с первых минут будет защищать Дмитрий Шикин.

«Сочи» занимает шестое место в Западной конференции, «Северсталь» — одиннадцатое.

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