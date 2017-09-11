О’Делл вернулся в состав «Сочи» после травмы, Энеруд не сыграет с ХК «Северсталь»

«Сочи» в понедельник сыграет в Череповце против «Северстали».

О’Делл не играл за «Сочи» с 28 августа, Энеруд ранее пропускал из-за травмы первые три матча сезона КХЛ.

Ворота «Сочи» в четвертой игре подряд с первых минут будет защищать Дмитрий Шикин.

«Сочи» занимает шестое место в Западной конференции, «Северсталь» — одиннадцатое.