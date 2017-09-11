«Куньлунь» отыгрался с 0:3, но не заметил Шумакова!

Московские «армейцы» отправились на самый дальний выезд по маршруту Шанхай — Хабаровск — Владивосток. После Владивостока команда Игоря Никитина отправится в Хельсинки и только потом полетит домой в Москву. Кто бы мог подумать, что встреча с «Куньлунем» станет противостоянием команд, занимающих лидирующие позиции в своих конференциях? Нет, от ЦСКА именно такого и ожидали, а вот «драконы» начали регулярный чемпионат резво. Видимо, Майк Кинэн решил не откладывать дело в долгий ящик, сходу взявшись за работу. Интернациональная команда демонстрирует любопытный хоккей и, что главное, пока добивается результата.

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На лёд шанхайской арены «Фэйян» в качестве капитана гостей вывел опытный 37-летний нападающий Александр Попов, проводивший в нынешнем регулярном чемпионате лишь пятый матч. Дело в том, что Сергей Андронов остался вне заявки на матч, как и другие нападающие — Антон Бурдасов, Владимир Жарков, Роман Любимов, Михаил Григоренко. Дали отдохнуть и первой паре «армейской» защиты — Богдану Киселевичу и Мэту Робинсону. Место в воротах ЦСКА занял Ларс Юханссон, Илья Сорокин остался на скамейке для запасных.

Московичи начали активничать уже на первых минутах, доставляя массу проблем голкиперу «Куньлуня» Томи Кархунену. Уже на девятой минуте Кузьменко удачно сыграл на пятаке, подставив клюшку под бросок Нестерова от синей линии. Аншлага на трибунах не было даже близко, а потому немногочисленные «армейские» болельщики, поддерживавшие команду в Пекине, оказались в центре внимания.

Ровно за минуту до окончания стартовой двадцатиминутки Грег Скотт с передачи Максима Шалунова и всё того же Нестерова увеличил преимущество ЦСКА до двух шайб, реализовав численное большинство. Кулда не смог вытолкать канадца с пятка, в результате чего тот подкараулил отскок от щитков вратаря и поразил цель. Кинэну оставалось только нервно покусывать губы, противопоставить что-либо мастеровитому сопернику у «драконов» не получалось.

Во втором периоде своё слово сказал и Кирилл Капризов. Марченко выполнил идеальный пас на дальнюю штангу, где Блэкер потерял из виду 20-летнего нападающего. Тому оставалось просто подставить клюшку и переправить шайбу в пустой угол. Кархунен оказался бессилен. ЦСКА начал играть в своё удовольствие, у «армейцев» получалось почти всё. Ну, а китайский коллектив второй матч подряд выглядел неважно. Домашний матч с «Йокеритом» пекинцам, временно выступающим в Шанхае, тоже не удался. На второй перерыв команды отправились при уверенном преимуществе ЦСКА — 3:0.



Третий отрезок встречи мог превратиться в формальность. В китайское чудо по такой игре верилось с трудом. По крайней мере никаких предпосылок для этого до поры до времени не возникало.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 4, 11.09.2017, 14:30 3:4 ОТ Куньлунь ЦСКА

Однако новичок китайской команды Жильбер Брюле, проводивший вторую встречу за «драконов», оставил хозяевам надежду на положительный результат. С финнами канадец отыграл неудачно, завершив матч с показателем полезности «-2», а вот с ЦСКА сумел забросить в большинстве. Комбинация была разыграна как по нотам. Юханссону попросту не оставили шансов.



Хоккеисты Майка Кинэна поймали кураж и через восемь минут сократили отставание до минимума. Сергееву не хватило жёсткости в обороне, он позволил Брэндону Ипу буквально продавить сначала себя, а затем и голкипера. Шайба предательски заползла за ленточку ворот скандинавского вратаря москвичей. Теперь уже на лице Игоря Никитина появились характерные черты занервничавшего человека.

Никитин нервничал не зря. Поникаровский за 1 минуту и 34 секунды до сирены при игре «6 на 5» оказался самым расторопным на чужом пятаке, отправив шайбу в ворота с неудобной руки. Этот гол стал для Алексея четвёртым в сезоне. 3:0 — с таким счётом «Куньлунь» выиграл третий период. Соотношение бросков для ЦСКА оказалось просто устрашающим — 20−5 в пользу хозяев. По всей видимости, москвичам не хватило сил. В прошлом году подобное предложение выглядело бы абсурдным.