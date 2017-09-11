Еременко вернулся в стартовый состав ХК «Динамо» (Москва) на матч против «Магнитки»

«Динамо» в понедельник сыграет в Москве против магнитогорского «Металлурга».

Еременко не играл в предыдущей встрече против ЦСКА (1:3), ворота команды защищал Иван Бочаров. Еременко выходил с первых минут в шести из восьми игр «Динамо» в сезоне.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, «Металлург» находится на пятой строчке в Восточной конференции.