Еременко вернулся в стартовый состав ХК «Динамо» (Москва) на матч против «Магнитки»
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Александр Еременко, пропустивший предыдущую игру московского «Динамо», вернется в состав «бело-голубых» на матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».
«Динамо» в понедельник сыграет в Москве против магнитогорского «Металлурга».
Еременко не играл в предыдущей встрече против ЦСКА (1:3), ворота команды защищал Иван Бочаров. Еременко выходил с первых минут в шести из восьми игр «Динамо» в сезоне.
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, «Металлург» находится на пятой строчке в Восточной конференции.
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