«Куньлунь» отыгрался с 0:3 в третьем периоде, но уступил ЦСКА в овертайме

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В первом периоде «армейцы» создали себе комфортное преимущество благодаря голам Андрея Кузьменко и Грега Скотта, а во второй двадцатиминутке Кирилл Капризов сделал счёт 3:0.



На старте третьего игрового отрезка Жильбер Брюле отыграл одну шайбу, а вскоре сделал дубль и сократил отставание до минимума. За полторы минуты до конца основного времени Алексей Поникаровский сравнял счёт. Игра перешла в овертайм, на последней секунде которого победу ЦСКА принёс Сергей Шумаков.

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