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11 сентября 2017, 17:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 в третьем периоде, но уступил ЦСКА в овертайме

ЦСКА на выезде одержал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3 ОТ.

ЦСКА на выезде одержал победу в матче с Куньлунь Ред Стар со счётом 4:3 ОТ. Увеличить
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В первом периоде «армейцы» создали себе комфортное преимущество благодаря голам Андрея Кузьменко и Грега Скотта, а во второй двадцатиминутке Кирилл Капризов сделал счёт 3:0.

На старте третьего игрового отрезка Жильбер Брюле отыграл одну шайбу, а вскоре сделал дубль и сократил отставание до минимума. За полторы минуты до конца основного времени Алексей Поникаровский сравнял счёт. Игра перешла в овертайм, на последней секунде которого победу ЦСКА принёс Сергей Шумаков.

11.09.2017 14:30 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Куньлунь 3:4 ОТ ЦСКА
(0:2, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Майк Кинэн Игорь Никитин
Вратари
Томи Кархунен Ларс Юханссон
1-й период
Андрей Кузьменко (Дж. Плэтт, Н. Нестеров) 08:01
09:01
18:18 Джеффри Кинрейд
Грег Скотт (М. Шалунов, Н. Нестеров) 19:00
2-й период
Кирилл Капризов (А. Марченко, С. Шумаков) 23:52
26:19 Брэндон Дефацио
3-й период
41:38 Жильбер Брюле (В. Вольски, А. Поникаровский)
49:59 Жильбер Брюле
58:26 Алексей Поникаровский (Дж. Кинрейд)
Овертайм
Сергей Шумаков 64:59
Статистика
6 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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