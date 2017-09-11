«Куньлунь» отыгрался с 0:3 в третьем периоде, но уступил ЦСКА в овертайме
ЦСКА на выезде одержал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3 ОТ.
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В первом периоде «армейцы» создали себе комфортное преимущество благодаря голам Андрея Кузьменко и Грега Скотта, а во второй двадцатиминутке Кирилл Капризов сделал счёт 3:0.
На старте третьего игрового отрезка Жильбер Брюле отыграл одну шайбу, а вскоре сделал дубль и сократил отставание до минимума. За полторы минуты до конца основного времени Алексей Поникаровский сравнял счёт. Игра перешла в овертайм, на последней секунде которого победу ЦСКА принёс Сергей Шумаков.
|11.09.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
|Майк Кинэн
|Игорь Никитин
Вратари
|Томи Кархунен
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Андрей Кузьменко (Дж. Плэтт, Н. Нестеров)
|08:01
|09:01
|18:18
|Джеффри Кинрейд
|Грег Скотт (М. Шалунов, Н. Нестеров)
|19:00
|2-й период
|Кирилл Капризов (А. Марченко, С. Шумаков)
|23:52
|26:19
|Брэндон Дефацио
|3-й период
|41:38
|Жильбер Брюле (В. Вольски, А. Поникаровский)
|49:59
|Жильбер Брюле
|58:26
|Алексей Поникаровский (Дж. Кинрейд)
|Овертайм
|Сергей Шумаков
|64:59
Статистика
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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