Джек Скилле: Счастлив оказаться в «Динамо»
Новичок минского «Динамо» Джек Скилле поделился ожиданиями от дебютного матча в КХЛ.
Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду сегодняшнего вечера. Надеюсь, соберется много болельщиков.
Как дела с физическим состоянием?
Супер! Уже почти неделю нахожусь в Минске. Тренировался самостоятельно, готовился дебютировать в этой домашней серии. И сейчас чувствую, что я готов!
Сыграешь с Фонтэйном и Хауденом?
Да. С Куинтоном хорошо знаком еще по «Флориде». Выступали вместе в сезоне 2012/13. Джастина тоже немного знал. В любом случае это североамериканские ребята. Думаю, никаких проблем не возникнет. Тем более могу общаться с ними на родном языке.
Какие ожидания от встречи с «Трактором»?
Полагаю, будет быстрая, активная игра. Европейская площадка отличается размерами от НХЛовских — так что для меня это вызов, другое восприятие хоккея. Но я очень жду вечера! — цитирует Скилле клубная
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