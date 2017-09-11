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11 сентября 2017, 15:55 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Джек Скилле: Счастлив оказаться в «Динамо»

Новичок минского «Динамо» Джек Скилле поделился ожиданиями от дебютного матча в КХЛ.

Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду сегодняшнего вечера. Надеюсь, соберется много болельщиков.

Как дела с физическим состоянием?

Супер! Уже почти неделю нахожусь в Минске. Тренировался самостоятельно, готовился дебютировать в этой домашней серии. И сейчас чувствую, что я готов!

Сыграешь с Фонтэйном и Хауденом?

Да. С Куинтоном хорошо знаком еще по «Флориде». Выступали вместе в сезоне 2012/13. Джастина тоже немного знал. В любом случае это североамериканские ребята. Думаю, никаких проблем не возникнет. Тем более могу общаться с ними на родном языке.

Какие ожидания от встречи с «Трактором»?

Полагаю, будет быстрая, активная игра. Европейская площадка отличается размерами от НХЛовских — так что для меня это вызов, другое восприятие хоккея. Но я очень жду вечера! — цитирует Скилле клубная пресс-служба.

Динамо Мн
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Новости КХЛ

КХЛ. Джек Скилле дебютирует в составе минского «Динамо» в матче с «Трактором»

КХЛ. Джек Скилле дебютирует в составе минского «Динамо» в матче с «Трактором»

Американский нападающий Джек Скилле дебютирует в составе минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Поединок пройдет 11 сентября и начнется в 19.30 по белорусскому времени.
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