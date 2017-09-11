Джек Скилле: Счастлив оказаться в «Динамо»

Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду сегодняшнего вечера. Надеюсь, соберется много болельщиков.

Как дела с физическим состоянием?

Супер! Уже почти неделю нахожусь в Минске. Тренировался самостоятельно, готовился дебютировать в этой домашней серии. И сейчас чувствую, что я готов!

Сыграешь с Фонтэйном и Хауденом?

Да. С Куинтоном хорошо знаком еще по «Флориде». Выступали вместе в сезоне 2012/13. Джастина тоже немного знал. В любом случае это североамериканские ребята. Думаю, никаких проблем не возникнет. Тем более могу общаться с ними на родном языке.

Какие ожидания от встречи с «Трактором»?