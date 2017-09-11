Нападающий ХК «Сибирь» Артемов пропустит месяц из-за травмы

«Сибирь» в воскресенье в Новосибирске уступила «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2.

«Медицинское обследование показало, что на восстановление понадобится четыре недели. Отметим, что повреждение Артем получил в момент блокировки броска соперника», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 20-летний Артемов в трех матчах отметился одной заброшенной шайбой.