Нападающий ХК «Сибирь» Артемов пропустит месяц из-за травмы
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Нападающий «Сибири» Артем Артемов выбыл на месяц из-за повреждения, полученного в матче КХЛ с омским «Авангардом», сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.
«Сибирь» в воскресенье в Новосибирске уступила «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2.
«Медицинское обследование показало, что на восстановление понадобится четыре недели. Отметим, что повреждение Артем получил в момент блокировки броска соперника», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 20-летний Артемов в трех матчах отметился одной заброшенной шайбой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter