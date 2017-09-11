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11 сентября 2017, 15:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающий ХК «Сибирь» Артемов пропустит месяц из-за травмы

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Нападающий «Сибири» Артем Артемов выбыл на месяц из-за повреждения, полученного в матче КХЛ с омским «Авангардом», сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.

«Сибирь» в воскресенье в Новосибирске уступила «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2.

«Медицинское обследование показало, что на восстановление понадобится четыре недели. Отметим, что повреждение Артем получил в момент блокировки броска соперника», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 20-летний Артемов в трех матчах отметился одной заброшенной шайбой.

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