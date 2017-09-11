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11 сентября 2017, 15:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом».

Адмирал в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> со <span class=error>Слованом</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:1 Б. «Моряки» одержали провели восемь матчей и одержали вторую победу в сезоне.

В первом периоде соперники не сумели отличиться, а в середине второй двадцатиминутки Дамир Жафяров вывел команду Александра Андриевского вперёд. Гости смогли отыграться лишь на последней минуте благодаря голу Радека Смоленяка. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Дмитрий Саюстов.

11.09.2017 12:30 Зрители 5014 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 2:1 Б Слован
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Милош Ржига
Вратари
Иван Налимов 65:00 (Н. Серебряков 65:00) Якуб Штепанек 58:59 (Я. Штепанек 59:29)
1-й период
Марек Вьеденски 18:15
2-й период
Томми Тайми 20:57
28:17 Дамир Жафяров (П. Макаренко, М. Казаков)
35:27 Вадим Краснослободцев
3-й период
Кэм Баркер (К. Геноуэй, Л. Кашпар) 59:29
Серия буллитов - победный бросок
Д. Саюстов
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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