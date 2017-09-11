«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:1 Б. «Моряки» одержали провели восемь матчей и одержали вторую победу в сезоне.

В первом периоде соперники не сумели отличиться, а в середине второй двадцатиминутки Дамир Жафяров вывел команду Александра Андриевского вперёд. Гости смогли отыграться лишь на последней минуте благодаря голу Радека Смоленяка. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Дмитрий Саюстов.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_95a3d0239b357d5372d3b4e23701ee1c_hd/q441209/baaa192677720b0de573d6583143ee95/4660806389?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>