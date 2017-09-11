«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам
«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом».
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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:1 Б. «Моряки» одержали провели восемь матчей и одержали вторую победу в сезоне.
В первом периоде соперники не сумели отличиться, а в середине второй двадцатиминутки Дамир Жафяров вывел команду Александра Андриевского вперёд. Гости смогли отыграться лишь на последней минуте благодаря голу Радека Смоленяка. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Дмитрий Саюстов.
|11.09.2017 12:30
|Зрители 5014
|Регулярный чемпионат
|"Фетисов Арена"
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Милош Ржига
Вратари
|Иван Налимов 65:00 (Н. Серебряков 65:00)
|Якуб Штепанек 58:59 (Я. Штепанек 59:29)
|1-й период
|Марек Вьеденски
|18:15
|2-й период
|Томми Тайми
|20:57
|28:17
|Дамир Жафяров (П. Макаренко, М. Казаков)
|35:27
|Вадим Краснослободцев
|3-й период
|Кэм Баркер (К. Геноуэй, Л. Кашпар)
|59:29
Серия буллитов - победный бросок
|Д. Саюстов
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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