«Амур» дважды вёл в счёте, но проиграл «Йокериту» в первом домашнем матче

Хабаровская команда провела первый домашний матч в сезоне, он завершился со счётом 2:4.

Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл Алексей Бывальцев, однако через некоторое время гости отыгрались благодаря голу Марко Анттилы. До перерыва команды ещё раз обменялись шайбами — Павел Дедунов сделал счёт 2:1, а Брайан О’Нилл восстановил равенство.



Решающей стала вторая двадцатиминутка, в котором сначала Ээли Толванен вывел «шутов» вперёд, а затем Мэттью Гилрой увеличил преимущество. В третьем периоде шайб заброшено не было.

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