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11 сентября 2017, 15:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» дважды вёл в счёте, но проиграл «Йокериту» в первом домашнем матче

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

Хабаровская команда провела первый домашний матч в сезоне, он завершился со счётом 2:4.

Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл Алексей Бывальцев, однако через некоторое время гости отыгрались благодаря голу Марко Анттилы. До перерыва команды ещё раз обменялись шайбами — Павел Дедунов сделал счёт 2:1, а Брайан О’Нилл восстановил равенство.

Решающей стала вторая двадцатиминутка, в котором сначала Ээли Толванен вывел «шутов» вперёд, а затем Мэттью Гилрой увеличил преимущество. В третьем периоде шайб заброшено не было.

11.09.2017 12:30 Зрители 7000 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 2:4 Йокерит
(2:2, 0:2, 0:0)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Юкка Ялонен
Вратари
Юха Метсола Райан Запольски
1-й период
03:04 Алексей Бывальцев (О. Ли)
04:16
Хенри Иконен 04:16
Марко Анттила (М. Ниеми) 12:14
16:08 Павел Дедунов (В. Атюшов)
18:21 Олег Губин
Брайан О`Нилл (С. Леписто, Э. Толванен) 18:46
2-й период
27:12 Дмитрий Швиденко
Ээли Толванен (Б. О`Нилл) 32:05
34:08
35:33 Владислав Ушенин
Мэтт Гилрой (Р. Риссанен, Й. Йоэнсуу) 38:40
3-й период
42:25 Олег Ли
Антти Пильстрем 42:25
Расмус Риссанен 47:35
48:23 Ян I Коларж
Петер Регин 54:28
Статистика
10 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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