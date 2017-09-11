«Амур» дважды вёл в счёте, но проиграл «Йокериту» в первом домашнем матче
«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
Хабаровская команда провела первый домашний матч в сезоне, он завершился со счётом 2:4.
Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл Алексей Бывальцев, однако через некоторое время гости отыгрались благодаря голу Марко Анттилы. До перерыва команды ещё раз обменялись шайбами — Павел Дедунов сделал счёт 2:1, а Брайан О’Нилл восстановил равенство.
Решающей стала вторая двадцатиминутка, в котором сначала Ээли Толванен вывел «шутов» вперёд, а затем Мэттью Гилрой увеличил преимущество. В третьем периоде шайб заброшено не было.
|11.09.2017 12:30
|Зрители 7000
|Регулярный чемпионат
|"Платинум Арена"
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Юкка Ялонен
Вратари
|Юха Метсола
|Райан Запольски
|1-й период
|03:04
|Алексей Бывальцев (О. Ли)
|04:16
|Хенри Иконен
|04:16
|Марко Анттила (М. Ниеми)
|12:14
|16:08
|Павел Дедунов (В. Атюшов)
|18:21
|Олег Губин
|Брайан О`Нилл (С. Леписто, Э. Толванен)
|18:46
|2-й период
|27:12
|Дмитрий Швиденко
|Ээли Толванен (Б. О`Нилл)
|32:05
|34:08
|35:33
|Владислав Ушенин
|Мэтт Гилрой (Р. Риссанен, Й. Йоэнсуу)
|38:40
|3-й период
|42:25
|Олег Ли
|Антти Пильстрем
|42:25
|Расмус Риссанен
|47:35
|48:23
|Ян I Коларж
|Петер Регин
|54:28
Статистика
|10
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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