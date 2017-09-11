Доус: Звание лучшего бомбардира КХЛ может что-то значить лишь в конце сезона
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Первое место в списке самых результативных игроков КХЛ может что-то значить лишь в конце сезона, заявил лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата сезона-2017/18, капитан астанинского «Барыса» Найджел Доус.
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«Барыс» набрал 19 очков в первых восьми матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. Нападающий Доус набрал 16 очков (12 голов и 4 результативные передачи).
«Первое место среди бомбардиров и снайперов КХЛ может
Доус играет в тройке с Линденом Веем и Мэттью Фрэттином. «Вей настоящий плеймейкер, в игре для него самое большое удовольствие — это сделать результативную передачу. Учитывая, что я никогда не прочь забить, можно сказать, что мы созданы друг для друга. Шучу, конечно, но взаимопонимание у нас уже неплохое. Фрэттин — это мощь нашей тройки, он может стянуть на себя пару игроков и тем самым помочь нам открыться, он создает много моментов, сам может отдать и бросить», — отметил Доус.
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