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11 сентября 2017, 14:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Доус: Звание лучшего бомбардира КХЛ может что-то значить лишь в конце сезона

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Первое место в списке самых результативных игроков КХЛ может что-то значить лишь в конце сезона, заявил лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата сезона-2017/18, капитан астанинского «Барыса» Найджел Доус.

Первое место в списке самых результативных игроков КХЛ может что-то значить лишь в конце сезона заявил лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата сезона-2017/18 капитан астанинского Барыса Найджел Доус. Увеличить
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«Барыс» набрал 19 очков в первых восьми матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. Нападающий Доус набрал 16 очков (12 голов и 4 результативные передачи).

«Первое место среди бомбардиров и снайперов КХЛ может что-то значить только в конце сезона, а сейчас — точно нет. Самое сложное в этом бизнесе — стабильность, и именно к этому должен стремиться я, мои партнеры, вся команда. Вся работа только начинается», — сказал Доус в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

Доус играет в тройке с Линденом Веем и Мэттью Фрэттином. «Вей настоящий плеймейкер, в игре для него самое большое удовольствие — это сделать результативную передачу. Учитывая, что я никогда не прочь забить, можно сказать, что мы созданы друг для друга. Шучу, конечно, но взаимопонимание у нас уже неплохое. Фрэттин — это мощь нашей тройки, он может стянуть на себя пару игроков и тем самым помочь нам открыться, он создает много моментов, сам может отдать и бросить», — отметил Доус.

«Сравнить эмоции от игры с Боченски и Бойдом с эмоциями от игры с новыми партнерами невозможно, все по-другому. Шесть лет мы отыграли вместе с Брэндоном и Дастином, добились большого успеха, но теперь все закончилось. Это жизнь, страница перевернута, я привыкаю играть без них. Мы хорошо начали сезон с Веем и Фрэттином и дальше будем только прибавлять», — заключил Доус.

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МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Барыса» рады тому, как начали сезон КХЛ, но понимают, что дальше команде будет сложнее, заявил лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата, капитан «Барыса» Найджел Доус.
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