Доус: Звание лучшего бомбардира КХЛ может что-то значить лишь в конце сезона

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«Барыс» набрал 19 очков в первых восьми матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. Нападающий Доус набрал 16 очков (12 голов и 4 результативные передачи).

«Первое место среди бомбардиров и снайперов КХЛ может что-то значить только в конце сезона, а сейчас — точно нет. Самое сложное в этом бизнесе — стабильность, и именно к этому должен стремиться я, мои партнеры, вся команда. Вся работа только начинается», — сказал Доус в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

Доус играет в тройке с Линденом Веем и Мэттью Фрэттином. «Вей настоящий плеймейкер, в игре для него самое большое удовольствие — это сделать результативную передачу. Учитывая, что я никогда не прочь забить, можно сказать, что мы созданы друг для друга. Шучу, конечно, но взаимопонимание у нас уже неплохое. Фрэттин — это мощь нашей тройки, он может стянуть на себя пару игроков и тем самым помочь нам открыться, он создает много моментов, сам может отдать и бросить», — отметил Доус.