Доус: ХК «Барыс» рад тому, как начал сезон, но все самое сложное впереди

«Барыс» набрал 19 очков в первых восьми матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. Доус набрал 16 очков (12 голов и 4 результативные передачи).

«Может, отчасти здесь и есть чему удивиться. В том смысле, что у нас абсолютно новая команда, молодые игроки, новый тренерский штаб, новое руководство, и все мы пока только привыкаем друг к другу, но при этом показываем отличные результаты. Что сказать, мы счастливы от того, как все складывается», — сказал Доус в интервью агентству «Р-Спорт».

«Вместе с этим мы понимаем, что это только начало сезона, все самые сложные игры впереди, соперники будут только прибавлять по ходу чемпионата, и настрой на “Барыс” как на лидера конференции будет соответствующий», — сказал хоккеист.