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11 сентября 2017, 14:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Доус: ХК «Барыс» рад тому, как начал сезон, но все самое сложное впереди

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Барыса» рады тому, как начали сезон КХЛ, но понимают, что дальше команде будет сложнее, заявил лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата, капитан «Барыса» Найджел Доус.

«Барыс» набрал 19 очков в первых восьми матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. Доус набрал 16 очков (12 голов и 4 результативные передачи).

«Может, отчасти здесь и есть чему удивиться. В том смысле, что у нас абсолютно новая команда, молодые игроки, новый тренерский штаб, новое руководство, и все мы пока только привыкаем друг к другу, но при этом показываем отличные результаты. Что сказать, мы счастливы от того, как все складывается», — сказал Доус в интервью агентству «Р-Спорт».

«Вместе с этим мы понимаем, что это только начало сезона, все самые сложные игры впереди, соперники будут только прибавлять по ходу чемпионата, и настрой на “Барыс” как на лидера конференции будет соответствующий», — сказал хоккеист.

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