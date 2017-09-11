«Адмирал» обменял нападающего Горшкова в «Амур» на денежную компенсацию
«Амур» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает нападающий Александр Горшков.
Приморский клуб получил денежную компенсацию.
26-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Адмирала» в сезоне-2014/15. В текущем регулярном чемпионате он провёл за «моряков» пять матчей и отметился заброшенной шайбой и результативной передачей при нулевом показателе полезности. Всего в КХЛ он сыграл 157 матчей и набрал 56 (26+30) очков при показателе полезности «+7».
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