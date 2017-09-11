Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров

Когда этим летом Брендон Боченски повесил коньки на гвоздь, а Дастин Бойд решил перебраться в Астаны в Москву, на «Барысе» поспешили поставить крест. Как-никак, на этой связке с применившим к ним Найджелом Доусом казахстанский клуб держался, словно на китах и слонах, долгие шесть сезонов. На фоне разговоров о возможном уходе Кевина Даллмэна, казалось, что заканчивается целая эпоха в истории «Барыса».



Однако с Даллмэном контракт продлили, а на смену многолетним лидерам пришли новые легионеры. Ещё полгода назад фамилии Линдена Вея и Даррена Дитца мало что говорили широкой общественности, а теперь один — лучший ассистент чемпионата, а другой — самый результативный защитник лиги. Добавив сюда сумасшедшую результативность Доуса, который даже с новыми партнёрами забивает в среднем больше шайбы за игру, мы получим вполне заслуженное первое место «Барыса» на Востоке.

Несмотря на периодическую смену руководства, в «Барысе» год за годом не перестают открывать новых звёзд КХЛ. Причём большинство легионеров, приезжающих в Астану, в нашей лиге ранее не выступали. Так где же менеджмент «Барыса» находит столь квалифицированных легионеров? Мы убрали за скобки легендарного Йозефа Штумпела, засветившегося в «Атланте» Иржи Новотны и тех варягов, чья карьера в столице Казахстана откровенно не сложилась, и вспомнили, откуда приезжали лучшие иностранцы в истории астанинской команды.

Линден Вей

Когда-то этот парень зажигал за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» вместе с Тайлером Тоффоли и Брендоном Козуном. Тоффоли пошёл дальше всех, выиграв чемпионат мира и Кубок Стэнли, Козун уже несколько лет выступает в КХЛ, а Линден Вей добрался до второй по силе лиге мира только этим летом. А ведь всего пару лет назад он выходил в топ-6 «Ванкувера» и был любимчиком тренера Уилли Дежардена. В «Барыс» он перешёл из «Калгари», где толком не сумел пробиться в основной состав. Всего четыре матча за «Флэймз» в прошлом сезоне — серьёзный повод, чтобы сменить лигу и даже континент. «Барыс» первым подсуетился, чтобы взять умного и техничного центра, чьи проблемы с единоборствами на европейском льду практически незаметны.

Даррен Диц

Ещё один «свежий» легионер «Барыса», уже успевший заявить о себе в полный голос. Если третий номер драфта НХЛ Кэм Баркер за две попытки так и не смог стать своим в Астане, то куда более скромный по заокеанским меркам Даррен Диц начал зажигать с первых же игр в новой лиге. В своё время «новый Даллмэн» был выбран «Монреалем» только в пятом раунде, а к 24 годам провёл в НХЛ лишь 13 матчей. Тот темп, что канадец сейчас взял в «Барысе» (11 очков в 8 играх) он не демонстрировал даже на юниорском уровне, а в АХЛ и вовсе был крепким середняком без каких-либо сумасшедших атакующих задатков. В «Барысе» Диц предстал мобильным защитником с хорошим броском, который к тому же не боится рисковать, идея в обыгрыш. Настоящая находка.

Кевин Даллмэн

Кажется, что Даллмэн выступает за «Барыс» целую вечность. Несмотря на то, что на два года канадец отлучался в Санкт-Петербург, для казахстанского клуба он личность культовая. Его, мало кому известного легионера, сразу же сделали капитаном команды, а Кевин, словно в благодарность, ответил тем, что побил рекорд самого Вячеслава Фетисова. Предпосылок к тому, чтобы превзойти великого советского защитника по результативности, не было никаких. Даллмэн, как принято сейчас говорить, был ноунеймом. Показательно, что он не был задрафтован ни одним клубом лиги. В НХЛ Кевин не набирал больше десяти очков за сезон, в АХЛ забивал по шесть-восемь шайб, но стило пересечь Атлантику, как в нём проснулся настоящий монстр. Скромный защитник из системы «Лос-Анджелеса» вдруг стал королём всея КХЛ.

Найджел Доус и Дастин Бойд

В сезоне-2010/11 в фарм-клубе «Монреаля» сложилась любопытная компания. Помимо будущего лидера «Канадиенс» Макса Пачьоретти за «Хэмилтон» выступал целый ряд будущих кахаэловцев: Аарон Полушай, Бен Максвелл, Андреас Энгквист, Александр Авцин и Кёртис Сэнфорд. Там же сверкала связка Бойд — Доус, которая ранее уже пересекалась в «Калгари». Однако за «Монреаль» будущие кумиры хоккейного Казахстана провели на двоих всего 14 игр, забросив одну шайбу. Форварды, которые в разные годы выигрывали золото МЧМ со сборной Канады, были уже не молоды, и не могли ждать очередного шанса. Одним полноценным сезоном в НХЛ мог похвастаться только Доус, а вот Бойд до 25 лет мотался между основой и фарм-клубом.

В 2011 году «Барыс» решил взять Доуса и Бойда вместе и не прогадал. С их помощью удалось безболезненно заменить Кашпара и Новотны, точно также, как сейчас Вей и Фрэттин пытаются максимально сгладить потери Боченски и Бойда. То, что Доус в 32 года стал капитаном астанинской команды, никого не должно удивлять. Найджел, ещё в выступая среди юниоров в WHL, носил капитанскую нашивку и проявлял себя прирождённым вожаком.

Брендон Боченски

К моменту, когда Бойд с Доусом приземлились в аэропорте Астаны, Брендон Боченски уже провёл за «Барыс» один сезон. Американца поставили в звено к Новотны и Кашпару, и тот сходу стал лучшим бомбардиром команды. В дальнейшем он только наращивал свою мощь и вес в коллективе, а замена чехов на североамериканцев позволила Брендону стать лучшим снайпером КХЛ. Были ли предпосылки к тому, что он станет самым результативным легионером в десятилетней истории лиги? Боченски дважды принимал участие в Матч звёзд АХЛ, демонстрировал приличную статистику за «Норфолк», а в 2007 году даже приезжал со сборной США на чемпионат мира в Москву в компании Фила Кессела, Райана Сутера и Зака Паризе. Да только сменив шесть клубов в НХЛ, от задрафтовавшей его «Оттавы» до «Тампы», он так и не смог заиграть в сильнейшей лиге мира. Перед тем, как согласиться на судьбоносный для себя переезд в Казахстан Боченски забросил всего четыре шайбы в 28 играх за «молний». Спустя девять лет после ЧМ-2007 он снова сыграл на чемпионате мира в Москве, но на этот раз уже за сборную Казахстана.

Лукаш Кашпар