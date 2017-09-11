Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров
Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.
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Видимо, что-то случилось...
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Когда этим летом Брендон Боченски повесил коньки на гвоздь, а Дастин Бойд решил перебраться в Астаны в Москву, на «Барысе» поспешили поставить крест.
Однако с Даллмэном контракт продлили, а на смену многолетним лидерам пришли новые легионеры. Ещё полгода назад фамилии Линдена Вея и Даррена Дитца мало что говорили широкой общественности, а теперь один — лучший ассистент чемпионата, а другой — самый результативный защитник лиги. Добавив сюда сумасшедшую результативность Доуса, который даже с новыми партнёрами забивает в среднем больше шайбы за игру, мы получим вполне заслуженное первое место «Барыса» на Востоке.
Несмотря на периодическую смену руководства, в «Барысе» год за годом не перестают открывать новых звёзд КХЛ. Причём большинство легионеров, приезжающих в Астану, в нашей лиге ранее не выступали. Так где же менеджмент «Барыса» находит столь квалифицированных легионеров? Мы убрали за скобки легендарного Йозефа Штумпела, засветившегося в «Атланте» Иржи Новотны и тех варягов, чья карьера в столице Казахстана откровенно не сложилась, и вспомнили, откуда приезжали лучшие иностранцы в истории астанинской команды.
Линден Вей
Даррен Диц
Ещё один «свежий» легионер «Барыса», уже успевший заявить о себе в полный голос. Если третий номер драфта НХЛ Кэм Баркер за две попытки так и не смог стать своим в Астане, то куда более скромный по заокеанским меркам Даррен Диц начал зажигать с первых же игр в новой лиге. В своё время «новый Даллмэн» был выбран «Монреалем» только в пятом раунде, а к 24 годам провёл в НХЛ лишь 13 матчей. Тот темп, что канадец сейчас взял в «Барысе» (11 очков в 8 играх) он не демонстрировал даже на юниорском уровне, а в АХЛ и вовсе был крепким середняком без
Кевин Даллмэн
Кажется, что Даллмэн выступает за «Барыс» целую вечность. Несмотря на то, что на два года канадец отлучался в
Найджел Доус и Дастин Бойд
В сезоне-2010/11 в
В 2011 году «Барыс» решил взять Доуса и Бойда вместе и не прогадал. С их помощью удалось безболезненно заменить Кашпара и Новотны, точно также, как сейчас Вей и Фрэттин пытаются максимально сгладить потери Боченски и Бойда. То, что Доус в 32 года стал капитаном астанинской команды, никого не должно удивлять. Найджел, ещё в выступая среди юниоров в WHL, носил капитанскую нашивку и проявлял себя прирождённым вожаком.
Брендон Боченски
К моменту, когда Бойд с Доусом приземлились в аэропорте Астаны, Брендон Боченски уже провёл за «Барыс» один сезон. Американца поставили в звено к Новотны и Кашпару, и тот сходу стал лучшим бомбардиром команды. В дальнейшем он только наращивал свою мощь и вес в коллективе, а замена чехов на североамериканцев позволила Брендону стать лучшим снайпером КХЛ. Были ли предпосылки к тому, что он станет самым результативным легионером в десятилетней истории лиги? Боченски дважды принимал участие в Матч звёзд АХЛ, демонстрировал приличную статистику за «Норфолк», а в 2007 году даже приезжал со сборной США на чемпионат мира в Москву в компании Фила Кессела, Райана Сутера и Зака Паризе. Да только сменив шесть клубов в НХЛ, от задрафтовавшей его «Оттавы» до «Тампы», он так и не смог заиграть в сильнейшей лиге мира. Перед тем, как согласиться на судьбоносный для себя переезд в Казахстан Боченски забросил всего четыре шайбы в 28 играх за «молний». Спустя девять лет после ЧМ-2007 он снова сыграл на чемпионате мира в Москве, но на этот раз уже за сборную Казахстана.
Лукаш Кашпар
Как правило, «Барыс» попадал в точу в случае с легионерами из Северной Америки. Однако есть и исключения из правил. Наряду с канадцами и американцами открытием астанинского менеджмента впору считать Лукаша Кашпара. Это уже потом он проведёт свыше 300 матчей в КХЛ, заглянет в Донецк,
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