«Барыс» рвет всех подряд, а «Адмирал» мучается с долгами

Старт «Барыса» в турнире — яркое доказательство того, что по предсезонным турнирам вообще нельзя делать никаких выводов. То есть совершенно никаких.

Это, например, касается и «Салавата Юлаева». Все лето пугали скучным хоккеем, а как начался чемпионат, то понеслись. «Барыс» я видел в Омске на последнем турнире, когда, казалось, надо было уже что-то показывать. Так вот они смотрелись, как «Югра», чуть хуже «Автомобилиста», а с «Авангардом» их вообще нельзя было сравнить. Но канадские хоккеисты, которые сейчас определяют результат команды, не понимают, что такое предсезонные турниры в российском смысле. Они не собираются показывать там все, на что способны, прекрасно понимая, что за это никаких очков не дается. Но стоило начаться официальным играм, как сразу пошел результат. С таким убойным большинством у команды, конечно, только хорошие перспективы, хотя бы на ближайшее время. Скоро безумный октябрь — там уже может случится все, что угодно. Но каков же по-настоящему уровень нашего турнира, когда в лигеу приезжает Даррен Дитц, набравший 14 очков в 52 матчах прошлого сезона и сейчас у него 11 баллов в 8 играх.

УЖАС В НОВОСИБИРСКЕ.

Не знаю, почему Андрей Скабелка несколько раз повторил фразу: «победа овертайме — тоже победа» и кого он убеждал, что два очка, набранные против «Сибири» — отличный результат. Команда с трудом в дополнительное время выигрывает у клуба, который во втором периоде даже ни разу не бросил по воротам. Все бывает, много меньшинства, сильный соперник, но ни одного броска — это даже немного стыдно. Но к «Сибири» вообще нет никаких вопросов. У Павла Зубова нет иного варианта, кроме как играть именно так. И то, что Кирилл Воробьев отбивает шайбу головой, потом проведя на льду почти 25 минут, это даже не подвиг, а необходимость. Но у «Авангарда» совершенно другой подбор игроков. И от этой команды требуется показывать не такую игру. Но все носятся, защищаются, бегают, никакого творчества. При этом посмотрите, как резко сдал Николай Лемтюгов — главный творец всего красивого, что было в прошлом сезоне. Не видно шведов, а Андре Петерссон забивает только в двойном большинстве, да и то, решившись на бросок. На комбинации надежды нет. Так что, наверное, «Сибирь» можно поздравить с игрой, а омичам посочувствовать.

ПОДОЛЬСКИЙ КРИЗИС.

Перед сезоном в «Витязе» немного самоуверенно говорили не о выходе в плей-офф (это само собой), а о том, что там делать. Мол, надо проходить во второй раунд,. Но сейчас хорошо бы вообще за восьмерку зацепиться, а никаких поводов для этого нет. Да, можно говорить, что на этот раз Игорь Варицкий не попал с иностранцами, а два финна пока в атаке вообще ничего не показывают. Стоит вспомнить, что совсем иначе выглядят Алексей Копейкин и Алексей Макеев, а ставка на Игоря Сапрыкина кажется спорной. Это все мелочи. Я тут заходил в раздевалку команды после поражения от Уфы и ужаснулся. Ощущение мрака на каждом сантиметре, а я побывал во многих раздевалках проигравших команд. Например, в «Динамо» после разгрома от ЦСКА все было иначе и потому потом команда выдала пять побед подряд. Но в Подольске все не так. Тому же Максиму Афиногенову с его опытом нужно подбадривать ребят, а он бегает с таким лицом, что даже камера отказывается включаться от страха. Алексей Копейкин ходит подавленный, не хочет признавать проблем и бежит куда-то прочь. Кто-то прячется в душевой или в сушилке. Э, нет. С таким календарем так переживать неудачи нельзя. Надо думать о поражении ровно две минуты, а потом отвечать на шутки, смеяться над вопросами журналистов и готовиться к новой игре. И потому меня неудачи команды совсем не удивляют. Валерию Белову с таким коллективом придется непросто.

ИЗМЕНЕНИЯ В «АДМИРАЛЕ».