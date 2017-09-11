Сможет ли «Барыс» с Корешковым побить рекорды команды Ари-Пекки Селина в КХЛ?

Казахстанская команда участвовала во всех 10 сезонах Континентальной хоккейной лиги, но с похожей успешности играла лишь однажды — в сезоне 2013/2014. Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков уже нашел виновников удачного старта подопечных в «регулярке», а команда вышла на второе место в Лиге. Впереди только СКА с 22 очками.

Что касается самой игры, то казахстанскому клубу вернулся былой азарт и бесшабашность. Выросла результативность. Пока неизвестно, сколько Корешков и Ко выдержат заданный темп, и обойдут ли они результат команды Ари-Пекка Селина. Может быть, им покорится сотня в очках, или провалят сезон и останутся вне плей-офф. «Вспомним», как это было раньше.

Первый сезон (2008/2009) — шесть очков в восьми матчах;.

В дебютном сезоне казахстанский клуб только осваивался в турнире. Из восьми стартовых встреч пять были проиграны, а еще три выиграны за рамками основного времени. Из тех, кто начинал с «Барысом» выступать в КХЛ остались в нынешнем составе Кевин Даллмэн, Талгат Жайлауов, Роман Савченко и Роман Старченко.

По итогам «регулярки» столичный клуб набрал 78 очков и занял пятое, предпоследнее место в дивизионе Чернышева. Это не помешало казахстанцам пройти в плей-офф с общего 15 места, но в первом же круге были разбиты казанским «Ак Барсом» (3:0 — счет в серии), первым обладателем Кубка Гагарина.

Второй сезон (2009/2010) — 12 очков в восьми матчах;.

«Барыс» стартовал с победы в овертайме над омским «Авангардом», после чего привез шесть очков с выезда Москва — Рига — Минск. Едва не обыграли подопечные Андрея Шаянова неудобный «Ак Барс», но Алексей Морозов перевел матч в дополнительное время, и стал автором победного буллита.

Регулярный чемпионат «Барыс» завершил шестым с 79 очками. Первый соперник в плей-офф — «Ак Барс». Казанцы снова выиграли дуэль со счетом 3:0.

Третий сезон (2010/2011) — 13 очков в восьми матчах;.

В «Барыс» пришел первый номер сборной Казахстана Виталий Еремеев. Атаку усилили Брэндон Боченски, Иржи Новотны и Лукаш Кашпар. На старте сезона казахстанский клуб обыграл питерский СКА с Алексеем Яшиным и Максимом Афиногеновым (4:3). Выигрывали за пять до конца встречи у «Салавата Юлаева со счетом 5:4, но уфимцы спаслись за 79 секунд до сирены и выиграли матч в буллитной серии.

Третий регулярный чемпионат казахстанский клуб закончился седьмым (77 очков). В плей-офф уступили со счетом 0:4 казанскому «Ак Барсу».

Четвертый сезон (2011/2012) — десять очков в восьми матчах;.

Новички команды — Дастин Бойд, Найджел Доус и Джош Грэттон. На старте сезона Андрей Хомутов выиграл в матчах с челябинским «Трактором», магнитогорским «Металлургом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Завершив регулярную часть турнира с шестым результатом (85 очков), «Барыс» впервые не встретился в плей-офф с «Ак Барсом». В битве с «Металлургом» из Магнитогорска казахстанский клуб вел со счетом 3:1 в серии, но выиграть в противостоянии не сумел.

Пятый сезон (2012/2013) — 11 очков в восьми матчах;.

«Домой» вернулся Николай Антропов. «Разыгрался» «Барыс» только к пятой встрече — одно очко на старте турнира. Пропустили 18 шайб в четырех первых играх. Зато потом были обыграны «Салават Юлаев» и ЦСКА, и неудачное начало было немного исправлено.

85 очков и шестое место. Дуэль с челябинским «Трактором» затянулась и прошла в семи матчах… Решающую игру казахстанцы проиграли в гостях со счетом 3:5 и завершили сезон.

Шестой сезон (2013/2014) — 21 очко в восьми матчах;.

Финский специалист Ари-Пекка Селин стартовал в КХЛ с разгрома череповецкой «Северстали» со счетом 10:1. Тот «Барыс» в дебюте сезона (в первых восьми играх) смог остановить только СКА. Другие семь встреч казахстанский клуб выиграл, добившись разницы шайб «плюс 29» (47−18). Нынешняя команда сделала только «плюс 14» (31−17).

«Барыс» финишировал в «регулярке» с 94 очками, став вторым на «Востоке». Селин впервые вывел отечественную команду во второй круг плей-офф, «всухую» обыграв «Автомобилист» из Екатеринбурга. А далее были падение Талгата Жайлауова в аэропорту после празднования с болельщиками и поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).

Седьмой сезон (2014/2015) — 11 очков в восьми матчах;.

В «Барыс» пришел Андрей Назаров. С ним команда начала с трех побед, но затем, в пяти встречах обыграла только «Металлург» из Новокузнецка. Последний сезон в Казахстане провел Николай Антропов.

«Барыс» финишировал пятым с 93 очками. В седьмом матче плей-офф с омским «Авангардом» казахстанский клуб выигрывал со счетом 1:0 после гола Найджела Доуса, но удержать преимущество не смог.

Восьмой сезон (2015/2016) — десять очков в восьми матчах;.

Начинал сезон с командой Ерлан Сагымбаев, но победы над «Салаватом Юлаевым», «Локомотивом» и «Ак Барсом» не убедили руководство в возможностях отечественного специалиста. В конце сентября Сагымбаева сменил Евгений Корешков с пометкой «исполняющий обязанности». «Спасителем» команда позже был призван Андрей Назаров, возглавивший клуб в конце октября.

После такой тренерской чехарды «Барыс» впервые в истории остался без плей-офф, завершив турнир с девятым результатом на «Востоке» (85 очков).

Девятый сезон (2016/2017) — семь очков в восьми матчах;.

Не заладился у Назарова и следующий чемпионат — ноль очков в трех матчах на старте. Четыре шайбы забито, 12 — пропущено. «Барыс» расстался с Андрей Викторовичем, пригласив Эдуарда Занковца. Тренер из Беларуси существенно поправил ситуацию, начав карьеру в Казахстане с победы над «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Пятое место на «Востоке» (90 очков) принесло «Барысу» дуэль с «Трактором». Во второй раз в истории казахстанский клуб прошел во второй круг плей-офф, где был разбит «Металлургом» из Магнитогорска в четырех играх.

Десятый сезон (2017/2018) — 19 очков в восьми матчах;.

Второй результат в истории после восьми игр. Набрали ход новички клуба Линден Вей и Даррен Диц. Заряжен на гол Найджел Доус, получивший «постоянную» капитанскую нашивку. Сложно пока судить, сможет ли «Барыс» к концу «регулярки» остаться в числе лидеров конференции. Хватит ли опыта Корешкову держать команду в тонусе или выход в плей-офф — это предел для «Барыса»? Узнаем по ходу турнира.

А пока… Игроки «Барыса» практически во всех списках лидеров Лиги. Даже среди штрафников есть — защитник Александр Липин, который набрал 27 минут в двух проведенных играх, и расположился на пятом месте в номинации.

Добавим, следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведет на своем льду. 15 сентября подопечные Евгения Корешкова сыграют с «Сибирью» из Новосибирска. Начало матча на «Барыс-Арене» — в 19:30 по столичному времени.