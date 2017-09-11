Сможет ли «Барыс» с Корешковым побить рекорды команды Ари-Пекки Селина в КХЛ?
Казахстанский клуб «Барыс» вышел в лидеры Восточной конференции, выиграв шесть из восьми матчей на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее о старте столичной команды в предыдущих розыгрышах турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.
Казахстанская команда участвовала во всех 10 сезонах Континентальной хоккейной лиги, но с похожей успешности играла лишь однажды — в сезоне 2013/2014. Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков уже нашел виновников удачного старта подопечных в «регулярке», а команда вышла на второе место в Лиге. Впереди только СКА с 22 очками.
Что касается самой игры, то казахстанскому клубу вернулся былой азарт и бесшабашность. Выросла результативность. Пока неизвестно, сколько Корешков и Ко выдержат заданный темп, и обойдут ли они результат команды
Первый сезон (2008/2009) — шесть очков в восьми матчах;.
В дебютном сезоне казахстанский клуб только осваивался в турнире. Из восьми стартовых встреч пять были проиграны, а еще три выиграны за рамками основного времени. Из тех, кто начинал с «Барысом» выступать в КХЛ остались в нынешнем составе Кевин Даллмэн, Талгат Жайлауов, Роман Савченко и Роман Старченко.
По итогам «регулярки» столичный клуб набрал 78 очков и занял пятое, предпоследнее место в дивизионе Чернышева. Это не помешало казахстанцам пройти в
Второй сезон (2009/2010) — 12 очков в восьми матчах;.
«Барыс» стартовал с победы в овертайме над омским «Авангардом», после чего привез шесть очков с выезда Москва — Рига — Минск. Едва не обыграли подопечные Андрея Шаянова неудобный «Ак Барс», но Алексей Морозов перевел матч в дополнительное время, и стал автором победного буллита.
Регулярный чемпионат «Барыс» завершил шестым с 79 очками. Первый соперник в
Третий сезон (2010/2011) — 13 очков в восьми матчах;.
В «Барыс» пришел первый номер сборной Казахстана Виталий Еремеев. Атаку усилили Брэндон Боченски, Иржи Новотны и Лукаш Кашпар. На старте сезона казахстанский клуб обыграл питерский СКА с Алексеем Яшиным и Максимом Афиногеновым (4:3). Выигрывали за пять до конца встречи у «Салавата Юлаева со счетом 5:4, но уфимцы спаслись за 79 секунд до сирены и выиграли матч в буллитной серии.
Третий регулярный чемпионат казахстанский клуб закончился седьмым (77 очков). В
Четвертый сезон (2011/2012) — десять очков в восьми матчах;.
Новички команды — Дастин Бойд, Найджел Доус и Джош Грэттон. На старте сезона Андрей Хомутов выиграл в матчах с челябинским «Трактором», магнитогорским «Металлургом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Завершив регулярную часть турнира с шестым результатом (85 очков), «Барыс» впервые не встретился в
Пятый сезон (2012/2013) — 11 очков в восьми матчах;.
«Домой» вернулся Николай Антропов. «Разыгрался» «Барыс» только к пятой встрече — одно очко на старте турнира. Пропустили 18 шайб в четырех первых играх. Зато потом были обыграны «Салават Юлаев» и ЦСКА, и неудачное начало было немного исправлено.
85 очков и шестое место. Дуэль с челябинским «Трактором» затянулась и прошла в семи матчах… Решающую игру казахстанцы проиграли в гостях со счетом 3:5 и завершили сезон.
Шестой сезон (2013/2014) — 21 очко в восьми матчах;.
Финский специалист
«Барыс» финишировал в «регулярке» с 94 очками, став вторым на «Востоке». Селин впервые вывел отечественную команду во второй круг
Седьмой сезон (2014/2015) — 11 очков в восьми матчах;.
В «Барыс» пришел Андрей Назаров. С ним команда начала с трех побед, но затем, в пяти встречах обыграла только «Металлург» из Новокузнецка. Последний сезон в Казахстане провел Николай Антропов.
«Барыс» финишировал пятым с 93 очками. В седьмом матче
Восьмой сезон (2015/2016) — десять очков в восьми матчах;.
Начинал сезон с командой Ерлан Сагымбаев, но победы над «Салаватом Юлаевым», «Локомотивом» и «Ак Барсом» не убедили руководство в возможностях отечественного специалиста. В конце сентября Сагымбаева сменил Евгений Корешков с пометкой «исполняющий обязанности». «Спасителем» команда позже был призван Андрей Назаров, возглавивший клуб в конце октября.
После такой тренерской чехарды «Барыс» впервые в истории остался без
Девятый сезон (2016/2017) — семь очков в восьми матчах;.
Не заладился у Назарова и следующий чемпионат — ноль очков в трех матчах на старте. Четыре шайбы забито, 12 — пропущено. «Барыс» расстался с Андрей Викторовичем, пригласив Эдуарда Занковца. Тренер из Беларуси существенно поправил ситуацию, начав карьеру в Казахстане с победы над «Югрой» из
Пятое место на «Востоке» (90 очков) принесло «Барысу» дуэль с «Трактором». Во второй раз в истории казахстанский клуб прошел во второй круг
Десятый сезон (2017/2018) — 19 очков в восьми матчах;.
Второй результат в истории после восьми игр. Набрали ход новички клуба Линден Вей и Даррен Диц. Заряжен на гол Найджел Доус, получивший «постоянную» капитанскую нашивку. Сложно пока судить, сможет ли «Барыс» к концу «регулярки» остаться в числе лидеров конференции. Хватит ли опыта Корешкову держать команду в тонусе или выход в
А пока… Игроки «Барыса» практически во всех списках лидеров Лиги. Даже среди штрафников есть — защитник Александр Липин, который набрал 27 минут в двух проведенных играх, и расположился на пятом месте в номинации.
Добавим, следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведет на своем льду. 15 сентября подопечные Евгения Корешкова сыграют с «Сибирью» из Новосибирска. Начало матча на «Барыс-Арене» — в 19:30 по столичному времени.
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