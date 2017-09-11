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11 сентября 2017, 12:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник ХК СКА Егор Яковлев пропустит почти месяц из-за травмы

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Защитник петербургского СКА Егор Яковлев переведен в список травмированных игроков по 7 октября, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Яковлев сделал две результативные передачи в семи матчах.

Форвард московского «Спартака» Александр Хохлачев, набравший в этом сезоне пять очков (три шайбы + две передачи) в восьми встречах, переведен в список травмированных по 20 сентября.

Нижегородское «Торпедо» отправило в список травмированных по 20 октября нападающего Сергея Костицына, не отметившегося набранными очками в семи матчах нынешнего сезона.

Защитник ханты-мансийской «Югры» Павел Валентенко переведен в список травмированных по 25 сентября. На счету игрока три результативных передачи в шести матчах.

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