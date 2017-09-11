Защитник ХК СКА Егор Яковлев пропустит почти месяц из-за травмы

В нынешнем сезоне Яковлев сделал две результативные передачи в семи матчах.

Форвард московского «Спартака» Александр Хохлачев, набравший в этом сезоне пять очков (три шайбы + две передачи) в восьми встречах, переведен в список травмированных по 20 сентября.

Нижегородское «Торпедо» отправило в список травмированных по 20 октября нападающего Сергея Костицына, не отметившегося набранными очками в семи матчах нынешнего сезона.