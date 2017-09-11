Экс-тренер сборной Украины возглавил новокузнецкий «Металлург»

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Хоменко подписал с «Металлургом» контракт на один сезон. В его тренерский штаб войдут Евгений Сыченко и Игорь Карпенко. На посту главного тренера «Металлурга» Хоменко сменил Вадима Шахрайчука, покинувшего клуб в начале сентября.

Кроме сборной Украины Хоменко также работал в тренерском штабе ярославского «Локомотива» и возглавлял молодежную команду железнодорожников.

«Металлург» весной был исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2017/18 клуб выступает в Высшей хоккейной лиге.