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11 сентября 2017, 7:32 | Хоккей: КХЛ | ДЕЙТА

Игрок «Адмирала» перешел в стан принципиального соперника

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Горшков будет обменян в «Амур» на денежную компенсацию. 26-летний россиянин с 2014 года выступает за владивостокский клуб — 152 матча, 25 шайб и 29 результативных передач.

На данный момент «Амур» идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а «Адмирал» занимает 14-ю строчку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Михаил Грач.
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