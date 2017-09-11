Игрок «Адмирала» перешел в стан принципиального соперника
Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Горшков будет обменян в «Амур» на денежную компенсацию. 26-летний россиянин с 2014 года выступает за владивостокский клуб — 152 матча, 25 шайб и 29 результативных передач.
На данный момент «Амур» идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а «Адмирал» занимает 14-ю строчку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Михаил Грач.
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