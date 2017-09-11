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11 сентября 2017, 5:42 | Хоккей: КХЛ | Хабаровский край сегодня

Премьерный домашний матч хабаровский «Амур» сыграет с «Йокеритом»

Сегодня в 19.30 хоккеисты сыграют на обновленной площадке «Платинум Арены».

Сегодня в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 хоккеисты «Амура» сразятся с клубом «Йокерит» из Хельсинки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Встреча начнётся в 19.30 на льду «Платинум Арены», которая одной из первых в КХЛ перешла на канадский формат площадки — 60×26 метров. По мнению руководства хабаровского хоккейного клуба, уменьшение площадки повысит зрелищность и результативность матчей.

Напомним, что чемпионат стартовал 21 августа.

В выездной серии из 8 матчей хабаровчане набрали 10 очков (3 победы, 5 поражений) и занимают 10-е место в конференции «Восток».

«Йокерит» имеет в своём активе 12 очков после 6 встреч и занимает 5-ю строчку в конференции «Запад».

Финские хоккеисты прибыли в Хабаровск из Китая, где они в первом матче дальневосточного турне уступили клубу «Куньлунь Ред Стар» — 1:4.

Первая домашняя серия «Амура» будет состоять из четырёх матчей.
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