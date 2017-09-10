Что творят легионеры «Барыса»! Доус и Ко захватили Восток

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Вернулся. Увидел. Победил. Скабелка выиграл у бывшей команды

Это сибирское дерби было особенным. Дело, конечно, в возвращении Андрея Скабелки в Новосибирск, где он отработал три года в качестве главного тренера и привёл местную команду к максимальному достижению в её истории — бронзовым медалям сезона-2014/15. Вопреки ожиданиям, которые могли закрасться в сердца некоторой части болельщиков, трибуны хорошо встретили Андрея Владимировича.

Что касается самой игры, то её начало осталось за хозяевами. На восьмой минуте первого периода подопечные Зубова разыграли очень красивую комбинацию в большинстве, венцом которой стал точный бросок Андрея Сигарёва с короткого расстояния. Концовку двадцатиминутки омичи провели активнее, но никаких дивидендов они из этого не извлекли.

Зато они сделали это во втором периоде. «Сибирь», оставшись втроём против пятерых игроков «Авангарда», мужественно оборонялась, но всё-таки не выстояла. Андре Петтерсон сильным броском из круга вбрасывания сравнял счёт. Вообще, стоит отметить, что за всю вторую треть игры хозяева не нанесли ни одного броска в створ ворот Фурха. С такими показателями рассчитывать на успех, как минимум, трудно.

В третьем периоде команды сыграли более аккуратно и не смогли склонить чашу весов в чью-либо сторону. А вот в овертайме «Сибирь» подвёл Салак. Он буквально выложил шайбу на клюшку Кугрышеву, который отправил её в сетку ворот бывшей команды. Очень много переплетений было в этом сибирском дерби. Интересно, что этот гол стал для Дмитрия первым в составе «Авангарда».

После игры Скабелка признался, что ему было приятно вновь сыграть в Новосибирске.

«Непривычно, что в Новосибирске меня объявляют тренером гостей. Тем не менее мне приятно было окунуться в эту атмосферу. Неважно даже, что болельщики поддерживают «Сибирь». В такой обстановке приятно играть как одной, так и другой команде. Мне игра «Авангарда» понравилась. Мы много времени провели в зоне атаки, но подвела реализация. Очень здорово сыграл Салак.

Я не считаю, что в нынешнем составе «Авангарда» мало игроков высокого уровня. Исполнителей высокого уровня достаточно и в этом составе. Вы хотите сказать, что Петтерсон и Кугрышев не умеют забивать? Вы строите свои загадки, заголовки строите, Лемтюгова уже из состава вывели. Зачем? Когда в ЦСКА не играют Окулов и Капризов — это называют ротацией, а когда в «Авангарде» Пережогин и Лемтюгов — конфликтами. У нас тоже ротация. В «Авангарде» есть пять взрослых пятёрок и ещё два молодых игрока. Завтра мы подумаем, посмотрим и может быть, по-другому будет, — сказал Скабелка.

Хорошая игра «Витязя» разбилась о легионеров «Барыса»

Игра с «Барысом» была последней для «Витязя» в домашней серии, которая сложилась не слишком удачно. Три поражения в четырёх играх — явно не на этот результат рассчитывали подопечные Валерия Белова. Победа над астанинским клубом могла скрасить картину. Хозяева это прекрасно понимали, и с первых минут начали играть в атаку, стараться добыть победу. В сравнении с предыдущими матчами «витязи» смотрелись быстрее и активнее. Как результат — на первый перерыв они ушли, ведя в счёте. Александр Панков ближе к концу периода броском с кистей открыл счёт.

Примерно та же картина была и во втором периоде. Вот только шайбы уже залетали в ворота Сапрыкина. Сначала положение выровнял Найджел Доус, а за три секунды до конца двадцатиминутки Никита Михайлис удачно подправил на пятаке бросок Пушкарёва.

Третий период желаемого результата хозяевам не принёс. Наоборот, «Барыс» отличился ещё трижды к середине игрового отрезка, чем окончательно убил интригу в матче. Голами отметились Диц, Вей и снова Доус. Легионеры астанинской команды на старте сезона показывают фантастический хоккей, заняв все верхние позиции по индивидуальной статистике. Доус — лучший снайпер и бомбардир лиги, Вей — лучший ассистент, а Диц — самый результативный защитник чемпионата. «Барыс», тем временем, укрепляет своё лидерство на Востоке.

Встреча, начало которой для «Витязя» было многообещающим, жёстко разочаровала поклонников подмосковной команды. Валерию Белову явно есть над чем подумать перед выездной серией. Впрочем, подмосковная команда не унывает. Один из её лидеров — Максим Афиногенов — заявил, что после такого поражения она должна сплотиться.

«Барыс» заслуженно выиграл. У нас были моменты в первом и втором периодах, но мы их не реализовали, а соперник наказал нас за ошибки. Будем тренировать реализацию. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, что не ушли, а досмотрели матч до конца. Они переживают за нас. Мы не имеем права так играть дома. Естественно, неприятно пропускать за три секунды до перерыва. Это плохой момент, но всё бывает в этой жизни, надо забывать о таких голах и дальше играть третий период. Но сегодня мы этого не сделали. Будем делать выводы.

Домашняя серия сложилась не так, как мы хотели — выиграли всего в одной игре. Нам нужно добавить агрессии в игре, думаю, разберемся с этим. Никто голову не опускает. Команда после таких проигрышей должна сплотиться еще больше, — сказал Афиногенов.