«Барыс» закрепился на первом месте Восточной конференции КХЛ

Сегодня, 10 сентября, казахстанский клуб набрал еще три очка, разгромив в Подольске местный «Витязь» со счетом 5:1. Таким образом, в копилке команды Евгения Корешкова 19 очков в восьми матчах — это на сегодня лучший результат на «Востоке». Следом идут «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань), у которых по 15 очков в семи играх, но эти клубы проведут свои следующие встречи 11 и 12 сентября соответственно.

Следующие матчи «Барыс» проведет на своей арене 15 и 17 сентября — оба против «Сибири».