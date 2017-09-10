«Барыс» закрепился на первом месте Восточной конференции КХЛ
ХК «Барыс» закрепился на первом месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 10 сентября, казахстанский клуб набрал еще три очка, разгромив в Подольске местный «Витязь» со счетом 5:1. Таким образом, в копилке команды Евгения Корешкова 19 очков в восьми матчах — это на сегодня лучший результат на «Востоке». Следом идут «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань), у которых по 15 очков в семи играх, но эти клубы проведут свои следующие встречи 11 и 12 сентября соответственно.
Следующие матчи «Барыс» проведет на своей арене 15 и 17 сентября — оба против «Сибири».
|10.09.2017 17:00
|Зрители 3578
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Евгений Корешков
Вратари
|Игорь Сапрыкин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|Константин Пушкарев
|09:28
|Александр Липин
|11:40
|13:45
|Александр Панков (И. Петраков, А. Денежкин)
|2-й период
|20:28
|Алексей II Семенов
|Найджел Доус (М. Фраттин, Л. Вей)
|21:03
|Александр Липин
|22:55
|Александр Липин
|22:55
|26:01
|Дмитрий Семин
|35:27
|Максим Афиногенов
|Максим Семенов
|35:27
|Никита Михайлис (К. Пушкарев, М. Семенов)
|39:57
|3-й период
|42:09
|Евгений Катичев
|Даррен Дитц (К. Даллмэн, Л. Вей)
|42:38
|44:37
|46:54
|Дмитрий Семин
|47:21
|Дмитрий Семин
|Линден Вей (Н. Доус)
|47:21
|Найджел Доус (М. Фраттин, Л. Вей)
|50:40
|51:36
|57:23
|Артем Ворошило
|57:23
|Артем Ворошило
|Алексей Маклюков
|57:23
Статистика
|45
|Штрафное время
|37
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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