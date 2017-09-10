«Барыс» отгрузил пять шайб «Витязю» и выиграл третий матч кряду на выезде

Встреча команд, прошедшая в Подольске, закончилась со счетом 5:1 (1:0, 0:2, 0:3) в пользу казахстанской команды.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 10.09.2017, 17:00 1:5 Витязь Барыс

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 14-й минуте игроки «Витязя» организовали быструю атаку, которую точным броском завершил Александра Панков.

Гости сумели отыграться в дебюте второго периода. «Барысу» понадобилось меньше 40 секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Шайбу на свой счет записал Найджел Доус, отличившийся в шестом матче кряду.

Перед самым перерывом, а точнее за три секунды до завершения периода «Барыс» и вовсе повел в счете. Гол в раздевалку забил Никита Михайлис.

Начало заключительного периода осталось также за гостями. На 43-й минуте «Барыс» вновь разыграл «лишнего» и Даррен Диц удвоил преимущество команды.

А затем астанчане продолжили разгром соперника — на 48-й минуте, снова в большинстве, отличился Линден Вей. А на 51-й Доус оформил дубль.

Таким образом, победная серия «Барыса» составляет три матча. В активе клуба из Астаны шесть побед в восьми играх нового сезона КХЛ. 15 и 17 сентября подопечные Евгения Корешкова на домашней арене проведут два матча против «Сибири».