«Барыс» отгрузил пять шайб «Витязю» и выиграл третий матч кряду на выезде
ХК «Барыс» одержал разгромную победу над «Витязем» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Подольске, закончилась со счетом 5:1 (1:0, 0:2, 0:3) в пользу казахстанской команды.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 14-й минуте игроки «Витязя» организовали быструю атаку, которую точным броском завершил Александра Панков.
Гости сумели отыграться в дебюте второго периода. «Барысу» понадобилось меньше 40 секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Шайбу на свой счет записал Найджел Доус, отличившийся в шестом матче кряду.
Перед самым перерывом, а точнее за три секунды до завершения периода «Барыс» и вовсе повел в счете. Гол в раздевалку забил Никита Михайлис.
Начало заключительного периода осталось также за гостями. На 43-й минуте «Барыс» вновь разыграл «лишнего» и Даррен Диц удвоил преимущество команды.
А затем астанчане продолжили разгром соперника — на 48-й минуте, снова в большинстве, отличился Линден Вей. А на 51-й Доус оформил дубль.
Таким образом, победная серия «Барыса» составляет три матча. В активе клуба из Астаны шесть побед в восьми играх нового сезона КХЛ. 15 и 17 сентября подопечные Евгения Корешкова на домашней арене проведут два матча против «Сибири».
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