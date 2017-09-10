На ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛ
Три недели чемпионата КХЛ позади. И за это время клубы успели преподнести болельщиками немало неожиданностей. Называем самые яркие.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ФЕНОМЕН «БАРЫСА» НА ВОСТОКЕ
Нет, ну кто бы мог подумать, что именно «Барыс» окажется сейчас единоличным лидером на Востоке? Ведь еще летом говорили, что в Астане распалось ударное звено — завершил карьеру Боченски, перешел в московское «Динамо» Бойд…
Ничуть не бывало! Казахстанский клуб набрал в состав новых малоизвестных североамериканцев, и они с ходу начали набирать очки в КХЛ. И посмотрите Доус, которого в нашей лиге за глаза уже называют мастером
При этом «Барыс» на старте
Я бы ответил — в ситуации, которая сейчас сложилась в Восточной конференции в целом. Там силы команд настолько подравнялись, что совершенно непонятно — кто выбьется в лидеры по итогам сезона.
Ведь в фаворитах уже успели походить и «Нефтехимик», и «Ак Барс», и «Автомобилист», и «Куньлунь»… Вполне вероятно, что на первом месте в турнирной таблице успеют засветится и другие клубы. Восток в этом сезоне абсолютно непредсказуем!
НЕПОБЕДИМОСТЬ СКА
В отличие от Востока, на Западе все как раз четко определено. Есть два мощных лидера — СКА и ЦСКА и все остальные. И все же удивительно, что именно питерские армейцы идут по чемпионату пока без единого поражения. Восемь матчей — восемь побед. Они взяли верх и в очной ставке двух армейских суперклубов.
Конечно, не всегда команде Олега Знарка удается сокрушать соперника забрасывая в его ворота по семь шайб, как это было в поединках со «Слованом» и «Северсталью».
В двух поединках — против крепких «Витязя» и «Торпедо» — питерцы вырвали победы только в серии послематчевых штрафных бросоков. Однако то, что среди потенциальных игроков сборной России есть хорошие буллитеры — тоже плюс. Ведь в скоротечном олимпийском турнире исходы матчей решают именно дуэли с вратарем по окончании игрового времени.
Ну, а в КХЛ теперь новая интрига — кто остановит СКА, тот и герой!
АУТСАЙДЕРЫ — МИНСК И ВЛАДИВОСТОК
В подвале турнирной таблицы сенсаций тоже хватает. Ну кто бы мог себе представить, что худшими в КХЛ на сегодня окажутся «Адмирал» и минское «Динамо», команды, которые еще весной играли в
Минчане поменяли летом одного канадского специалиста на другого. И
Что касается, «Адмирала», то дальневосточники удивили скорее специалистов, чем собственных болельщиков. Напомню, что и прошлый чемпионат «моряки» начали не менее кошмарно — десять поражений в 14 матчах. Их наставник Александр Андриевский даже подал было в отставку. Но руководство клуба ее не приняло. И команда в ответ выдала победную серию и уверенно начала набирать очки. Неужели и в этом году «Адмирал» просто решил дать соперникам привычную фору, чтоб потом поиграть в инфарктные догонялки?
ЛИДЕРЫ — СПЛОШЬ ИНОСТРАНЦЫ
Выше уже упоминалось, о лидерстве в КХЛ двух легионеров — Доуса среди форвардов и Дица среди защитников.
И хочется отметить, что иностранные фамилии в списках самых результативных игроков КХЛ — это не исключение, а, наоборот, система!
С нападающими ситуация еще
Но вы посмотрите, что творится среди
Почему так получается?
Чтобы ответить на это есть еще одни очень интересный показатель — игровое время. Так вот среди нападающих его в КХЛ больше всего получают канадцы Вей и Фрэттин. На третьем месте американецСекстон, на четвертом казахстанский канадец Доус.
Среди защитников ситуация не лучше. Первое место — американец Блум, второе — датчанин Ларсен, третье — латвиец Бартулис, четвертое — опять американец Шаус, пятое — канадец Диц.
Мы вроде говорим, что в этом сезоне все интересы лиги подстраиваются под подготовку сборной России к ОИ-2018.
А кого мы в итоге в ней наигрываем? Кто в КХЛ на первых ролях?
ЛУЧШИЕ ИЗ РОССИЯН — ВЕТЕРАНЫ
Поговорив о лучших иностранцах, грех не отметить и самых ярких игроков среди россиян. И тут статистика нас тоже удивит!
Среди хоккейных специалистов существует расхожее мнение, что возрастные игроки долго вкатываются в сезон. И свой лучший хоккей начинают показывать не раньше ноября.
Не тут то было!
В тройке самых результативных россиян до оскомины знакомые фамилии — 36-летний Мозякин и 39-летний Дацюк. За честь «молодежи» с ветеранами, правда, успешно бьется Широков, которому «всего» 31 год.
Ну, а что у нас с обороной? Лучший
И мы рады, конечно, что ветераны не стареют ни душой, ни телом. Но где же молодежь, которую в России несколько лет планомерно натаскивали на результат в так называемой олимпийской сборной? Почему ее в КХЛ не видать, не слыхать?
Видать, в олимпийском сезоне опять пошла мода на седину…
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