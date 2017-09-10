На ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛ

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ФЕНОМЕН «БАРЫСА» НА ВОСТОКЕ

Нет, ну кто бы мог подумать, что именно «Барыс» окажется сейчас единоличным лидером на Востоке? Ведь еще летом говорили, что в Астане распалось ударное звено — завершил карьеру Боченски, перешел в московское «Динамо» Бойд…

Ничуть не бывало! Казахстанский клуб набрал в состав новых малоизвестных североамериканцев, и они с ходу начали набирать очки в КХЛ. И посмотрите Доус, которого в нашей лиге за глаза уже называют мастером хет-риков, возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ. А его земляк, канадский защитник Диц, до этого выступавший за океаном в АХЛ, — уже самый результативный среди игроков обороны.

При этом «Барыс» на старте особых-то чудес не показал. Казахстанцы потеряли три очка в поединке с рижанами, уступили и «Магнитке». Так в чем же их феномен?

Я бы ответил — в ситуации, которая сейчас сложилась в Восточной конференции в целом. Там силы команд настолько подравнялись, что совершенно непонятно — кто выбьется в лидеры по итогам сезона.

Ведь в фаворитах уже успели походить и «Нефтехимик», и «Ак Барс», и «Автомобилист», и «Куньлунь»… Вполне вероятно, что на первом месте в турнирной таблице успеют засветится и другие клубы. Восток в этом сезоне абсолютно непредсказуем!

НЕПОБЕДИМОСТЬ СКА

В отличие от Востока, на Западе все как раз четко определено. Есть два мощных лидера — СКА и ЦСКА и все остальные. И все же удивительно, что именно питерские армейцы идут по чемпионату пока без единого поражения. Восемь матчей — восемь побед. Они взяли верх и в очной ставке двух армейских суперклубов.

Конечно, не всегда команде Олега Знарка удается сокрушать соперника забрасывая в его ворота по семь шайб, как это было в поединках со «Слованом» и «Северсталью».

В двух поединках — против крепких «Витязя» и «Торпедо» — питерцы вырвали победы только в серии послематчевых штрафных бросоков. Однако то, что среди потенциальных игроков сборной России есть хорошие буллитеры — тоже плюс. Ведь в скоротечном олимпийском турнире исходы матчей решают именно дуэли с вратарем по окончании игрового времени.

Ну, а в КХЛ теперь новая интрига — кто остановит СКА, тот и герой!

АУТСАЙДЕРЫ — МИНСК И ВЛАДИВОСТОК

В подвале турнирной таблицы сенсаций тоже хватает. Ну кто бы мог себе представить, что худшими в КХЛ на сегодня окажутся «Адмирал» и минское «Динамо», команды, которые еще весной играли в плей-офф да и вообще относились всегда, как минимум, к крепким середнякам.

Минчане поменяли летом одного канадского специалиста на другого. И играют-то вроде бы неплохо — организованно и агрессивно, но при этом испытывают большие проблемы с реализацией. Горди Дуайеру сейчас бы не помешал кредит доверия. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко костерит «зубров» не стесняясь в выражениях не только за фиаско, но и за победы: «Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках».

Что касается, «Адмирала», то дальневосточники удивили скорее специалистов, чем собственных болельщиков. Напомню, что и прошлый чемпионат «моряки» начали не менее кошмарно — десять поражений в 14 матчах. Их наставник Александр Андриевский даже подал было в отставку. Но руководство клуба ее не приняло. И команда в ответ выдала победную серию и уверенно начала набирать очки. Неужели и в этом году «Адмирал» просто решил дать соперникам привычную фору, чтоб потом поиграть в инфарктные догонялки?

ЛИДЕРЫ — СПЛОШЬ ИНОСТРАНЦЫ

Выше уже упоминалось, о лидерстве в КХЛ двух легионеров — Доуса среди форвардов и Дица среди защитников.

И хочется отметить, что иностранные фамилии в списках самых результативных игроков КХЛ — это не исключение, а, наоборот, система!

С нападающими ситуация еще туда-сюда. Тот же Доус заигран за Казахстан и канадцам на Олимпиаде не поможет.

Но вы посмотрите, что творится среди защитников-бомбардиров! Первые четыре места — у варягов. В первой десятке вообще всего трое россиян.

Почему так получается?

Чтобы ответить на это есть еще одни очень интересный показатель — игровое время. Так вот среди нападающих его в КХЛ больше всего получают канадцы Вей и Фрэттин. На третьем месте американецСекстон, на четвертом казахстанский канадец Доус.

Среди защитников ситуация не лучше. Первое место — американец Блум, второе — датчанин Ларсен, третье — латвиец Бартулис, четвертое — опять американец Шаус, пятое — канадец Диц.

Мы вроде говорим, что в этом сезоне все интересы лиги подстраиваются под подготовку сборной России к ОИ-2018.

А кого мы в итоге в ней наигрываем? Кто в КХЛ на первых ролях?

ЛУЧШИЕ ИЗ РОССИЯН — ВЕТЕРАНЫ

Поговорив о лучших иностранцах, грех не отметить и самых ярких игроков среди россиян. И тут статистика нас тоже удивит!

Среди хоккейных специалистов существует расхожее мнение, что возрастные игроки долго вкатываются в сезон. И свой лучший хоккей начинают показывать не раньше ноября.

Не тут то было!

В тройке самых результативных россиян до оскомины знакомые фамилии — 36-летний Мозякин и 39-летний Дацюк. За честь «молодежи» с ветеранами, правда, успешно бьется Широков, которому «всего» 31 год.

Ну, а что у нас с обороной? Лучший защитник-бомбардир среди россиян 38-летний Марков… В тройку входит и 35-летний Никулин.

И мы рады, конечно, что ветераны не стареют ни душой, ни телом. Но где же молодежь, которую в России несколько лет планомерно натаскивали на результат в так называемой олимпийской сборной? Почему ее в КХЛ не видать, не слыхать?

Видать, в олимпийском сезоне опять пошла мода на седину…