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10 сентября 2017, 16:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кугрышев принес «Авангарду» победу над «Сибирью» в ОТ, это 2-я победа подряд

Новосибирская «Сибирь» уступила омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Кугрышев принес Авангарду победу над Сибирью в ОТ это 2-я победа подряд - Фото Увеличить
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Новосибирская команда в восьми матчах нынешнего сезона выиграла четыре матча и четыре раза уступила соперникам. Омская команда одержала свою шестую победу в восьми матчах. К тому же это вторая победа подряд.

«Сибирь» вышла вперёд на 10-й минуте матча — в большинстве отличился Андрей Сигарёв. «Авангард» отыгрался на 31-й минуте встречи, играя более полутора минут в расстановке «5 на 3». Под занавес двойного численного преимущества шайбу за омскую команду забросил Андре Петтерссон. В третьем периоде командам отличиться не удалось. В овертайме Дмитрий Кугрышев принёс омской команде победу. Хоккеист ранее выступал за «Сибирь».

10.09.2017 13:30 Зрители 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 1:2 ОТ Авангард
(1:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Павел Зубов Андрей Скабелка
Вратари
Александр Салак Доминик Фурх
1-й период
Виталий Меньшиков 08:14
09:04 Андрей Сигарев (А. Бергстрем, И. Верещагин)
2-й период
21:21 Артем Артемов
28:41 Сергей Коньков
28:53 Константин Алексеев
Андре Петерссон (Э. Густафссон) 30:39
Евгений Медведев 33:00
36:05 Вячеслав Основин
3-й период
Ансель Галимов 55:53
Овертайм
Дмитрий Кугрышев (А. Стась) 62:35
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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