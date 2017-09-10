Кугрышев принес «Авангарду» победу над «Сибирью» в ОТ, это 2-я победа подряд
Новосибирская «Сибирь» уступила омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Новосибирская команда в восьми матчах нынешнего сезона выиграла четыре матча и четыре раза уступила соперникам. Омская команда одержала свою шестую победу в восьми матчах. К тому же это вторая победа подряд.
«Сибирь» вышла вперёд на 10-й минуте матча — в большинстве отличился Андрей Сигарёв. «Авангард» отыгрался на 31-й минуте встречи, играя более полутора минут в расстановке «5 на 3». Под занавес двойного численного преимущества шайбу за омскую команду забросил Андре Петтерссон. В третьем периоде командам отличиться не удалось. В овертайме Дмитрий Кугрышев принёс омской команде победу. Хоккеист ранее выступал за «Сибирь».
|10.09.2017 13:30
|Зрители 7420
|Регулярный чемпионат
|ЛДС "Сибирь"
|Павел Зубов
|Андрей Скабелка
|Александр Салак
|Доминик Фурх
|1-й период
|Виталий Меньшиков
|08:14
|09:04
|Андрей Сигарев (А. Бергстрем, И. Верещагин)
|2-й период
|21:21
|Артем Артемов
|28:41
|Сергей Коньков
|28:53
|Константин Алексеев
|Андре Петерссон (Э. Густафссон)
|30:39
|Евгений Медведев
|33:00
|36:05
|Вячеслав Основин
|3-й период
|Ансель Галимов
|55:53
|Овертайм
|Дмитрий Кугрышев (А. Стась)
|62:35
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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