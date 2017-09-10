В Подольск наша команда прибыла поздней ночью, приземлившись в московском «Внуково» через несколько часов после игры с «Динамо». В субботу «Барыс» провёл плановую тренировку на льду ЛД «Витязь». Форвард Дмитрий Шевченко, получивший небольшое повреждение в игре с рижской командой, в занятиях участия не принимал. В данный момент Шевченко проходит медицинское обследование. «Барыс» занимает первое место в конференции, набрав 16 очков в 7 играх. В предыдущей встрече «Барыс» обыграл в Риге «Динамо» — 6:0.



В списке травмированных у «Барыса» форвард Роман Старченко.



«Витязь» матчем с «Барысом» закрывает домашнюю серию, состоящую из пяти матчей. В пятницу команда Валерия Белова уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:4. Заброшенными шайбами отметились Иван Петраков и Александр Панков. После 8 матчей команда набрала 8 очков и идёт на 9-й позиции в таблице Запада. Согласно данным официального сайта КХЛ, травмированных в составе «Витязя» нет. Однако матч с «Салаватом Юлаевым» несколько хоккеистов пропустило из-за недомогания..



Последние 5 матчей команд:

02.12.2017 «Витязь» — «Барыс» — 4:2

20.10.2016 «Барыс» — «Витязь» — 5:0

02.08.2016 «Витязь» — «Барыс» — 5:4 Б

29.11.2015 «Барыс» — «Витязь» — 4:1

17.10.2015 «Витязь» — «Барыс» — 4:3 Б.



Начало встречи в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч «Витязь» — «Барыс» покажет телеканал «Qazsport».