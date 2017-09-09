«Куньлунь» не смог выиграть пятый матч подряд в чемпионате КХЛ, уступив «Йокериту»

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В составе команды из Хельсинки дубль оформил Антти Пильстрём (50-я и 59-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Никлас Енсен (33) и Марко Анттила (54). У пекинцев единственная шайба на счету Павла Воробья (48).

«Йокерит» поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в шести матчах. «Куньлунь» потерпел первое поражение после четырех побед подряд. Китайский клуб опустился на пятую позицию на Востоке. В активе команды 14 очков в восьми играх.

В следующем матче 11 сентября «Йокерит» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». В тот же день «Куньлунь» на своем льду примет московский ЦСКА.