Нижегородское «Торпедо» одержало минимальную победу над минским «Динамо»
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», несмотря на то, что нижегородцы потратили много сил в игре против ярославского «Локомотива», торпедовцы с первых минут игры против минского «Динамо» пошли вперед.
Хозяева создали большое количество момент у ворот динамовцев, но смогли забросить лишь однажды — Мамашев реализовал численное преимущество.
Во втором периоде минчане, которые
После пропущенной шайбы нижегородцы активизировались, их преимущество стало полным, шайба практически не выходила из зоны минчан и это привело к тому, что Владимир Галузин точно бросил под перекладину и вывел «Торпедо» вперед.
Третий период прошел в равной борьбе, обе команды могли забросить шайбу, но счет остался прежним. 2−1 — тяжелая, но заслуженная победа «Торпедо».
Состав «Торпедо»: Галимов, Баранцев — Кундратек, Потапов — Грачев — Кулемин, Мамашев — Григорьев, Еглич — Дугин — Даугавиньш, Курбатов — Шуленин, Столяров — Галузин — Паршин, Фаткуллин, Веряев — Мозер — Лазарев, Ураков.
Следующий матч «Торпедо» проведет в Нижнекамске, где 12 сентября сыграет против «Нефтехимика».
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