Нижегородское «Торпедо» одержало минимальную победу над минским «Динамо»

Хозяева создали большое количество момент у ворот динамовцев, но смогли забросить лишь однажды — Мамашев реализовал численное преимущество.

Во втором периоде минчане, которые по-прежнему занимают последнее место в КХЛ, стали действовать быстрее и это привело к тому, что нижегородцы дважды нарушили правила и остались втроем против пятерых соперников. Казалось, что торпедовцам удастся выстоять, но все-таки соперники смогли затолкать шайбу в ворота Галимова.

После пропущенной шайбы нижегородцы активизировались, их преимущество стало полным, шайба практически не выходила из зоны минчан и это привело к тому, что Владимир Галузин точно бросил под перекладину и вывел «Торпедо» вперед.

Третий период прошел в равной борьбе, обе команды могли забросить шайбу, но счет остался прежним. 2−1 — тяжелая, но заслуженная победа «Торпедо».

Состав «Торпедо»: Галимов, Баранцев — Кундратек, Потапов — Грачев — Кулемин, Мамашев — Григорьев, Еглич — Дугин — Даугавиньш, Курбатов — Шуленин, Столяров — Галузин — Паршин, Фаткуллин, Веряев — Мозер — Лазарев, Ураков.

Следующий матч «Торпедо» проведет в Нижнекамске, где 12 сентября сыграет против «Нефтехимика».