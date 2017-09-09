Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30948582/
9 сентября 2017, 18:04 | Хоккей: КХЛ | НТА-Приволжье

Нижегородское «Торпедо» одержало минимальную победу над минским «Динамо»

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», несмотря на то, что нижегородцы потратили много сил в игре против ярославского «Локомотива», торпедовцы с первых минут игры против минского «Динамо» пошли вперед.

Хозяева создали большое количество момент у ворот динамовцев, но смогли забросить лишь однажды — Мамашев реализовал численное преимущество.

Во втором периоде минчане, которые по-прежнему занимают последнее место в КХЛ, стали действовать быстрее и это привело к тому, что нижегородцы дважды нарушили правила и остались втроем против пятерых соперников. Казалось, что торпедовцам удастся выстоять, но все-таки соперники смогли затолкать шайбу в ворота Галимова.

После пропущенной шайбы нижегородцы активизировались, их преимущество стало полным, шайба практически не выходила из зоны минчан и это привело к тому, что Владимир Галузин точно бросил под перекладину и вывел «Торпедо» вперед.

Третий период прошел в равной борьбе, обе команды могли забросить шайбу, но счет остался прежним. 2−1 — тяжелая, но заслуженная победа «Торпедо».

Состав «Торпедо»: Галимов, Баранцев — Кундратек, Потапов — Грачев — Кулемин, Мамашев — Григорьев, Еглич — Дугин — Даугавиньш, Курбатов — Шуленин, Столяров — Галузин — Паршин, Фаткуллин, Веряев — Мозер — Лазарев, Ураков.

Следующий матч «Торпедо» проведет в Нижнекамске, где 12 сентября сыграет против «Нефтехимика».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 5 новостей  Все новости