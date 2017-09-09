«Салават Юлаев» одержал первую в этом сезоне гостевую победу над «Витязем»

Первый выездной матч «юлаевцев» регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/2018 оказался для уфимской дружины удачным. Хотя игра с «Витязем» началась очень скомкано.

Хозяева льда поначалу проявляли характер и распечатали ворота Бена Скривенса первыми. «Витязь» на протяжении двух периодов догонял гостей из башкирской столицы. Но на последний перерыв «Салават Юлаев» ушел с преимуществом в одну шайбу — 2:3.

Третья двадцатиминутка оказалась тяжелой для обоих соперников. В итоге за секунду до финальной сирены «юлаевцы» реализовали четвертую шайбу в пустые ворота «Витязя».

Следующий матч «Салават» сыграет на «Уфа-Арене» 12 сентября с рижским «Динамо».