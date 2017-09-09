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9 сентября 2017, 10:26 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Посоветовал бы соперникам относиться к СКА немного проще

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:7) отметил, что соперники по особому настраиваются на игры с питерской командой.

Главный тренер <span class=error>СКА</span> Олег <span class=error>Знарок</span> после матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против <span class=error>Северстали</span> (2:7) отметил что соперники по особому настраиваются на игры с питерской командой. Увеличить
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Наставник посоветовал другим командам проще относиться к СКА.

— Нам всегда тяжело играть, потому что все соперники настраиваются на нас по особому, — приводит пресс-служба «Северстали» слова Знарка. — Куда бы мы не приехали — везде полные дворцы. Все думают, что обыграл СКА — и все получилось. Я бы посоветовал соперникам относиться к нам немного проще, ведь выложившись в матчах с нами, они потом легко уступают следующему сопернику.

У нас завершилась выездная серия. Будем считать, что удачно. Те, кто не видел, могут сказать, что игра прошла «в одну калитку», но это не так. Были моменты, когда «Северсталь» могла зацепиться, перевернуть ход встречи. Но им немного не повезло в реализации моментов.

8.09.2017 19:00 Зрители 5131 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:7 СКА
(1:3, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Сергей Магарилов 25:09 (А. Артамкин 25:09) Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Широков (М. Карпов) 04:43
05:13 Петр Голик (А. Евсеенков)
07:35
Сергей Плотников (Н. Гусев, П. Дацюк) 07:58
Максим Карпов (С. Калинин) 14:08
Роман Рукавишников 15:38
18:47
19:42 Станислав Калашников
2-й период
Сергей Широков (Д. Хафизуллин, С. Калинин) 25:09
25:22 Максим Рыбин
32:19 Матей Странски (А. Евсеенков, П. Голик)
Николай Прохоркин (Р. Рукавишников, Н. Гусев) 33:40
3-й период
40:00 Александр Бумагин
46:03 Сергей Монахов
Илья Ковальчук (П. Дацюк, С. Плотников) 46:44
52:25 Евгений Монс
Сергей Широков (М. Карпов) 53:45
Николай Прохоркин 54:53
Статистика
14 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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