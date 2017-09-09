Олег Знарок: Посоветовал бы соперникам относиться к СКА немного проще

Наставник посоветовал другим командам проще относиться к СКА.

— Нам всегда тяжело играть, потому что все соперники настраиваются на нас по особому, — приводит пресс-служба «Северстали» слова Знарка. — Куда бы мы не приехали — везде полные дворцы. Все думают, что обыграл СКА — и все получилось. Я бы посоветовал соперникам относиться к нам немного проще, ведь выложившись в матчах с нами, они потом легко уступают следующему сопернику.

У нас завершилась выездная серия. Будем считать, что удачно. Те, кто не видел, могут сказать, что игра прошла «в одну калитку», но это не так. Были моменты, когда «Северсталь» могла зацепиться, перевернуть ход встречи. Но им немного не повезло в реализации моментов.