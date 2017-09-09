Хоккеисты «Витязя» не пришли на игру. Что случилось?

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Алексей ШЕВЧЕНКО

из Подольска

В ПОДОЛЬСКЕ ЖИВУТ ХОККЕЕМ. И ОГОРОДОМ

Днем пришла новость, что несколько игроков «Витязя» выбыли из строя в связи с болезнью, но имена хоккеистов не назывались в целях конспирации. Это событие не должно никого удивлять. Каждый год в Подольске примерно в одно и то же время происходит эпидемия. Просто не повезло, что сразу несколько попали на больничный. Но, допустим, пару дней назад на стадион не могли прийти оба основных вратаря.

Надо было выяснять, кто именно болеет? Александр Никулин шел к стадиону пешком и на вопрос, как его здоровье, ответил бодро:

— Что мне может сделаться? Я же из Перми.

Мы там действительно никаких вирусов не боимся.

Позже стало известно, что игру пропустят легионеры подмосковного клуба Йакко Риссанен и Ессе Манкинен, но я сразу понял, что «Салавату Юлаеву» легко не будет. Оба иностранца пока кажутся посторонними в КХЛ. И это удивительно, ведь я постоянно называю генерального менеджера «Витязя» Игоря Варицкого лучшим специалистом по европейским хоккеистам. Иду к нему за разъяснениями.

— А как они на предсезонке играли! — воскликнул Варицкий. — Что показывали! И я даже не знаю, почему во время регулярного чемпионата такое происходит.

— Самое печальное, что вы их ставите с Алексеем Копейкиным, и из-за этого вашего результативного форварда тоже не видно.

— Валерий Белов у нас не склонен к эмоциональным решениям. Он дает шанс, один, другой, третий. Но, может быть, после выздоровления что-то поменяется.

В прошлом сезоне «Витязь» заслужил, чтобы на их матчи собирался полный стадион, но почему-то было слишком много свободных мест. Впрочем, не так много, как раньше.

— Нельзя нам в таком рабочем городе делать такой календарь, — сокрушался глава пресс-службы клуба Геннадий Набатов. — Не пойдут у нас на четыре матча подряд. Кроме того, сейчас пятница. Люди уезжают на свои огороды, так как тут многие только огородом и живут. Но самое печальное, что четыре игры. Это дорого для любого человека.

Если учитывать все эти обстоятельства, то 3400 зрителей — это весьма приличный показатель.

ВЕСТЕРЛУНД ИСКРЕННЕ ПЕРЕЖИВАЕТ

Но к «Витязю» мы еще вернемся. На стадион стали прибывать представители «Салавата Юлаева». Сейчас это — Самая зрелищная команда чемпионата и не только из-за своего хоккея, но и потому, что никто не знает, как завершится матч с их участием. Кто еще проигрывал за минуту, ведя в счете?

— А вы говорили, что мы скучно играем, — вспомнил наш разговор в Нижнем Новгороде генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

Я порозовел. Так это все ради меня? Благодарю.

— Но никакого волнения по поводу результатов нет, — Вайсфельд говорил убедительно. — Проигрывать неприятно, но я понимаю, что именно делает Эркка Вестерлунд, куда стремится, что хочет увидеть. В прошлом сезоне я этого не понимал.

Финский тренер пришел из отеля к стадиону пешком, не побоявшись ни дождя, ни грязи, ни того, что дело вообще-то происходит в Подольске и финский язык здесь вызывает подозрение.

Пресс-конференция Вестерлунда понравилась. Когда он работал в «Йокерите», то было видно, что тренер формально относился к вопросам. А тут действительно переживает.

— У вас есть план, кем можно заменить Максима Осипова? — спросил я. — А то в последних матчах он допускает много ошибок.

Вестерлунд покачал головой. Он вспомнил, что Максим сделал в Подольске, и это едва не стоило его команде очков. Ладно, что в этот раз повезло.

— Мы думаем над этим, — говорил он так, что ему веришь. — У нас есть время хорошо подумать.

Наверное, надо просто потерпеть игру, а там уже возвращается Григорий Панин, и он заменит Осипова. Потом придет в себя Максим Гончаров, который выбыл из строя перед самым чемпионатом. Уже скоро он начнет тренироваться в общей группе.

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов был настроен шутить.

— Так что с вашими игроками? — напомнил я. — Где они?

— Не пришли, — расстроился главный тренер «Витязя». — Видимо, смотрели вашу программу и не пришли. Завтра придут.

— Завтра же матча не будет…

Но вообще я уже покраснел. Эти два клуба существуют только ради меня. Но почему же на стадионе самый плохой вай-фай в лиге, а вход для прессы запирают, и если ты вышел на улицу, то обратно не зайдешь?

КУЛЯШ ДЕРЖИТ РАЗДЕВАЛКУ

Уфимских хоккеистов после игры я не видел. Они быстро переоделись, спрятались в автобус и уехали. С «Салаватом Юлаевым» все ясно. Всю информацию я узнал еще до матча.

— Вы только помните, что вам нельзя выходить на рукопожатие, — напутствовал я Дениса Куляша перед игрой.

— Да, из-за вируса, — кивал он. — Мы постараемся.

Я понял, что у него есть время выслушать советы.

— И спасибо вам за матч с «Барысом», — говорю. — Это было красиво. Постарайтесь так играть всегда.

— Не будет больше такого, — насупился он.

Кстати, именно Куляш стал брать на себя функции лидера в раздевалке и сделал многое, чтобы команда отошла от матча с казахстанцами. Всего рассказывать нельзя, но Куляш уже не первый раз за два года проявляет себя с лучшей стороны.

Раньше в Подольске в раздевалку не пускали, вопреки всем регламентам, но сейчас все строго. Только вот когда нас позвали, уже никого не было, а оставшиеся были такими грустными, что к ним было не подступить.

Да и вообще что-то пропало из игры «Витязя», какая-то искра. И дело даже не в этом матче, а в предыдущих.

— Возможно, возможно, вы и правы, — задумался Валерий Белов. — Но надо это исправлять. Смотрите, какая молодежь зато есть. Просто интересно, смогут ли они так несколько матчей сыграть.

Мне несколько раз напомнили, что в этой игре «Витязь» выпустил шесть местных воспитанников, а Иван Петраков забил, отдал и был лучшим в команде. А ведь его только накануне вызвали из расположения «Рязани».

Но Петраков не сможет изменить обстановку в раздевалке, а там что-то совсем печально. Я видел много раздевалок после поражений, но тут вообще какой-то траур. С нынешним календарем так себя вести нельзя — не успеешь восстановиться.

— Мы все время в одну шайбу проигрываем, — сокрушался вратарь Игорь Сапрыкин. — Даже не знаю, что происходит.

С другой стороны можно допустить, что прошлый сезон был слишком фартовым, а сейчас все возвращается к тому, что было.