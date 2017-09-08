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8 сентября 2017, 22:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Минское «Динамо» имело хорошие шансы переломить игру с «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором его подопечные уступили со счётом 1:2.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги матча с <span class=error>Торпедо</span> в котором его подопечные уступили со счётом 1:2. Увеличить
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«Мы знали, что будет серьёзная игра, много силовой борьбы. Продемонстрировали хороший хоккей, несмотря на то что проиграли. Мы хорошо играли во втором периоде и имели хорошие шансы переломить игру в третьем игровом отрезке. Не хватило немного движения. Был хороший матч.

У нас было достаточно много возможностей забить. Как в игре с ХК “Сочи”, так и сегодня, мы находили хорошие моменты. Где-то не хватило уверенности, где-то — реализации. Мы должны работать в этом направлении, и результат придёт», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

8.09.2017 19:00 Зрители 5340 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 2:1 Динамо Мн
(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Горди Дуайер
Вратари
Станислав Галимов Юнас Энрот 57:52 (Ю. Энрот 58:09-58:34)
1-й период
Юнас Энрот 00:04
08:01 Ренат Мамашев
Дмитрий Коробов 10:07
12:15 Геннадий Столяров
17:47
18:47 Ренат Мамашев (Мих. Григорьев)
2-й период
20:00 Евгений Мозер
21:27
Евгений Ковыршин (Д. Коробов, Е. Лисовец) 22:52
Илья Шинкевич 27:25
33:55 Владимир Галузин (Д. Паршин)
35:15
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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