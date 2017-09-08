Дуайер: Минское «Динамо» имело хорошие шансы переломить игру с «Торпедо»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором его подопечные уступили со счётом 1:2.
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«Мы знали, что будет серьёзная игра, много силовой борьбы. Продемонстрировали хороший хоккей, несмотря на то что проиграли. Мы хорошо играли во втором периоде и имели хорошие шансы переломить игру в третьем игровом отрезке. Не хватило немного движения. Был хороший матч.
У нас было достаточно много возможностей забить. Как в игре с ХК “Сочи”, так и сегодня, мы находили хорошие моменты.
|8.09.2017 19:00
|Зрители 5340
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|2:1
|Динамо Мн
|(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Горди Дуайер
Вратари
|Станислав Галимов
|Юнас Энрот 57:52 (Ю. Энрот 58:09-58:34)
|1-й период
|Юнас Энрот
|00:04
|08:01
|Ренат Мамашев
|Дмитрий Коробов
|10:07
|12:15
|Геннадий Столяров
|17:47
|18:47
|Ренат Мамашев (Мих. Григорьев)
|2-й период
|20:00
|Евгений Мозер
|21:27
|Евгений Ковыршин (Д. Коробов, Е. Лисовец)
|22:52
|Илья Шинкевич
|27:25
|33:55
|Владимир Галузин (Д. Паршин)
|35:15
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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