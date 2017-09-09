«Ак Барс» уверенно обыграл «Югру»

«Ак Барс», потерпевший два поражения подряд, провел 8 сентября выездной поединок с «Югрой» (Ханты-Мансийск). После первого периода гости вели 3:0. Авторами голов стали Андрей Попов и Джастин Азеведо, оформивший дубль. Тренерский штаб «Югры», уступая две шайбы, решили сделать рокировку вратарей. Второй отрезок матча остался за хозяевами (2:1). В составе «Югры» отличились Ильин и Лекомцев. Нападающий казанского клуба Андрей Попов забросил свою вторую шайбу в этой встрече. Третий период оказался безголевым, хотя «Югра» всеми силами пыталась создать интригу, особенно в большинстве. Итог — 2:4.

«Для нас была важна эта игра, — отметил главный тренер “Ак Барса” Зинэтула Билялетдинов. — Команда хорошо подготовилась к матчу. Я доволен отдачей, желанием хоккеистов».

Казанский клуб набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице на «Востоке». 12 сентября «Ак Барс» сыграет дома с московским «Спартаком».