«Капризову задремать не дадим». ЦСКА снова обыграл «Динамо» в дерби
ЦСКА одержал седьмую победу подряд, обыграв московское «Динамо» — 3:1.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Михаил ЗИСЛИС
из ЛДС ЦСКА
ПЕРЕД МАТЧЕМ С НИКИТИНЫМ
Шесть побед подряд — отличный повод для того, чтобы хоть немного порадоваться правильности выбранного пути. Однако из разговора с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным сразу стало ясно, что этот факт для него ничего не значит.
— Шероховатостей в нашей игре еще хватает, — самокритично утром в день дерби начал беседу специалист. — Я как тренер смотрю не на результаты, а на качество игры и наличие коллектива. В этом отношении еще предстоит проделать много работы. Никакой успокоенности и тем более эйфории в ЦСКА нет. Не люблю оценивать в процентах, насколько команда раскрыла свой потенциал. Но пока она не показывает полностью то, что мне хотелось бы от нее видеть.
— Как вы объясняете своими хоккеистам причины того, почему они сегодня остаются в запасе?
— Здесь мы используем индивидуальный подход.
— Игроки уже смирились с тем, что у них не получится проводить на льду по 20 минут, как это было, например, в «Сибири»?
— В «Сибири» они бы и сейчас их получали, но выбор сделали в пользу ЦСКА. Ребята знали, на что шли. Это не дети. Я считаю, что выиграть конкуренцию здесь дорогого стоит — как спортсмену и как личности. Посмотрите, здесь же повсюду висят фотографии легенд. Они тоже прошли через серьезную конкуренцию, прежде чем стали теми, какими мы знаем их сейчас.
— Капризов уже адаптировался в команде?
— Еще рановато говорить о
ДВАДЦАТЬ ПРОТИВ ОДНОГО
В ЦСКА как обычно остались в запасе хоккеисты такого уровня, что в «Динамо» без вопросов имели бы шанс выходить в первом звене — Окулов, Плэтт, Светлаков, Кузьменко. Зато у любителей автографов хороший шанс получить роспись нынешних и будущих игроков сборной России.
Перед матчем динамовцы Алексей Терещенко и Яков Рылов в фойе общались со старыми знакомыми. Оба восстанавливаются после травм, хотя оба очень пригодились команде в настоящий момент.
Вопрос с домашней посещаемостью в ЦСКА воспринимают очень болезненно на всех уровнях. В клубе стараются изменить эту тенденцию, но быстрых результатов никто не ждет. Визуально на дерби аудитория, пусть и разбавленная людьми в военной форме, собралась приличная. В числе
Сначала на льду была заметны исключительно армейцы. «Динамо» катастрофически уступило по броскам в створ по итогам первого периода — 1 против 20! Но если отталкиваться от впечатлений по игре, то команда Владимира Воробьева держалась достойно, почти не давая сопернику бросать без помех. «Брошенный под танки» молодой вратарь Иван Бочаров держался молодцом, не справившись только с добиванием Антона Бурдасова. Гости во втором периоде сравняли счет, а потом «убили» 82 секунды меньшинства, оставшись втроем против пятерых.
Бывший защитник динамовцев Мэт Робинсон перед матчем уверял корреспондента «СЭ», что в настолько сильной команде, как нынешний ЦСКА, в жизни еще не играл. Однако вспоминая слова Никитина, и глядя на то, как прибавляют по ходу матча
|8.09.2017 19:30
|Зрители 4229
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|Игорь Никитин
|Владимир Воробьев
|Илья Сорокин
|Иван Бочаров
|1-й период
|Егор I Зайцев
|13:30
|15:18
|Антон Бурдасов (М. Григоренко, Р. Любимов)
|Антон Злобин
|17:01
|2-й период
|27:28
|Богдан Киселевич
|Андрей I Алексеев (И. Никулин, И. Бочаров)
|28:36
|Глеб Корягин
|30:40
|Никита I Комаров
|31:18
|33:24
|35:16
|Богдан Киселевич
|3-й период
|48:13
|Валерий Ничушкин (И. Телегин, А. Блажиевский)
|Дмитрий Казионов
|56:39
|58:43
|Кирилл Капризов (М. Шалунов)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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