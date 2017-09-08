«Капризову задремать не дадим». ЦСКА снова обыграл «Динамо» в дерби

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Михаил ЗИСЛИС

из ЛДС ЦСКА

ПЕРЕД МАТЧЕМ С НИКИТИНЫМ

Шесть побед подряд — отличный повод для того, чтобы хоть немного порадоваться правильности выбранного пути. Однако из разговора с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным сразу стало ясно, что этот факт для него ничего не значит.

— Шероховатостей в нашей игре еще хватает, — самокритично утром в день дерби начал беседу специалист. — Я как тренер смотрю не на результаты, а на качество игры и наличие коллектива. В этом отношении еще предстоит проделать много работы. Никакой успокоенности и тем более эйфории в ЦСКА нет. Не люблю оценивать в процентах, насколько команда раскрыла свой потенциал. Но пока она не показывает полностью то, что мне хотелось бы от нее видеть.

— Как вы объясняете своими хоккеистам причины того, почему они сегодня остаются в запасе?

— Здесь мы используем индивидуальный подход. Кто-то плохо сыграл — беседуем с ним, указываем на ошибки. Другие, наоборот, проявили себя хорошо на протяжении три-четырех матчей, ему обчешем, что должны дать шанс остальным. У каждого своя песня. Здесь нет шаблона. Все люди, поэтому надо с каждым решать вопросы в индивидуальном порядке.

— Игроки уже смирились с тем, что у них не получится проводить на льду по 20 минут, как это было, например, в «Сибири»?

— В «Сибири» они бы и сейчас их получали, но выбор сделали в пользу ЦСКА. Ребята знали, на что шли. Это не дети. Я считаю, что выиграть конкуренцию здесь дорогого стоит — как спортсмену и как личности. Посмотрите, здесь же повсюду висят фотографии легенд. Они тоже прошли через серьезную конкуренцию, прежде чем стали теми, какими мы знаем их сейчас.

— Капризов уже адаптировался в команде?

— Еще рановато говорить о чем-то. Но Кирилл, как и положено нападающему забивает, что очень важно для него психологически. Это помогает в адаптации. У него хорошие партнеры и серьезная конкуренция, что тоже подстегивает и не дает расслабляться. Задремать мы Капризову не дадим однозначно.

ДВАДЦАТЬ ПРОТИВ ОДНОГО

В ЦСКА как обычно остались в запасе хоккеисты такого уровня, что в «Динамо» без вопросов имели бы шанс выходить в первом звене — Окулов, Плэтт, Светлаков, Кузьменко. Зато у любителей автографов хороший шанс получить роспись нынешних и будущих игроков сборной России.

Перед матчем динамовцы Алексей Терещенко и Яков Рылов в фойе общались со старыми знакомыми. Оба восстанавливаются после травм, хотя оба очень пригодились команде в настоящий момент. Бело-голубые на старте сезона оставляют неожиданно приятное впечатление, несмотря на проблемы с составом. Но насколько хватит молодежи — вопрос для ближайшего будущего. Рылов должен вернуться в строй через пару недель. Терещенко и того раньше. Но у него до сих пор нет нового контракта с клубом, и никакой новой информации по этому поводу руководство «Динамо» не озвучивает.

Вопрос с домашней посещаемостью в ЦСКА воспринимают очень болезненно на всех уровнях. В клубе стараются изменить эту тенденцию, но быстрых результатов никто не ждет. Визуально на дерби аудитория, пусть и разбавленная людьми в военной форме, собралась приличная. В числе ВИП-гостей оказались представители других видов спорта — чемпионы мира, пловец Антон Чупков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Сначала на льду была заметны исключительно армейцы. «Динамо» катастрофически уступило по броскам в створ по итогам первого периода — 1 против 20! Но если отталкиваться от впечатлений по игре, то команда Владимира Воробьева держалась достойно, почти не давая сопернику бросать без помех. «Брошенный под танки» молодой вратарь Иван Бочаров держался молодцом, не справившись только с добиванием Антона Бурдасова. Гости во втором периоде сравняли счет, а потом «убили» 82 секунды меньшинства, оставшись втроем против пятерых.