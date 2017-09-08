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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30946596/
8 сентября 2017, 22:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» на днях подпишет новый контракт с хоккеистом Терещенко

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» в ближайшие дни подпишет контракт с нападающим Алексеем Терещенко. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владимир Воробьев.

«Мы ждем его, такой профессионал нужен команде. Думаю, со дня на день он подпишет контракт», — сказал Воробьев.

В составе «Динамо» Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах.

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