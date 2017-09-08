Московское «Динамо» на днях подпишет новый контракт с хоккеистом Терещенко
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» в ближайшие дни подпишет контракт с нападающим Алексеем Терещенко. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владимир Воробьев.
«Мы ждем его, такой профессионал нужен команде. Думаю, со дня на день он подпишет контракт», — сказал Воробьев.
В составе «Динамо» Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах.
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