ЦСКА победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 8 сентября. ЦСКА победил московское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе гостей отличился Андрей Алексеев (29-я минута). У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (16), Валерий Ничушкин (49) и Кирилл Капризов (59).
Армейцы выиграли седьмой матч подряд в КХЛ, а также прервали пятиматчевую победную серию
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с пекинским «Куньлунем», «Динамо» проведет домашний матч против магнитогорского «Металлурга». Оба поединка пройдут 11 сентября.
В других встречах пятницы нижегородское «Торпедо» победило минское «Динамо» (2:1), уфимский «Салават Юлаев» — подольский «Витязь» (4:2).
|8.09.2017 19:30
|Зрители 4229
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Игорь Никитин
|Владимир Воробьев
Вратари
|Илья Сорокин
|Иван Бочаров
|1-й период
|Егор I Зайцев
|13:30
|15:18
|Антон Бурдасов (М. Григоренко, Р. Любимов)
|Антон Злобин
|17:01
|2-й период
|27:28
|Богдан Киселевич
|Андрей I Алексеев (И. Никулин, И. Бочаров)
|28:36
|Глеб Корягин
|30:40
|Никита I Комаров
|31:18
|33:24
|35:16
|Богдан Киселевич
|3-й период
|48:13
|Валерий Ничушкин (И. Телегин, А. Блажиевский)
|Дмитрий Казионов
|56:39
|58:43
|Кирилл Капризов (М. Шалунов)
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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