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8 сентября 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 8 сентября. ЦСКА победил московское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча между столичными клубами завершилось со счетом 3:1 в пользу армейцев. Увеличить
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В составе гостей отличился Андрей Алексеев (29-я минута). У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (16), Валерий Ничушкин (49) и Кирилл Капризов (59).

Армейцы выиграли седьмой матч подряд в КХЛ, а также прервали пятиматчевую победную серию бело-голубых.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с пекинским «Куньлунем», «Динамо» проведет домашний матч против магнитогорского «Металлурга». Оба поединка пройдут 11 сентября.

В других встречах пятницы нижегородское «Торпедо» победило минское «Динамо» (2:1), уфимский «Салават Юлаев» — подольский «Витязь» (4:2).

8.09.2017 19:30 Зрители 4229 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:1 ХК Динамо
(1:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Игорь Никитин Владимир Воробьев
Вратари
Илья Сорокин Иван Бочаров
1-й период
Егор I Зайцев 13:30
15:18 Антон Бурдасов (М. Григоренко, Р. Любимов)
Антон Злобин 17:01
2-й период
27:28 Богдан Киселевич
Андрей I Алексеев (И. Никулин, И. Бочаров) 28:36
Глеб Корягин 30:40
Никита I Комаров 31:18
33:24
35:16 Богдан Киселевич
3-й период
48:13 Валерий Ничушкин (И. Телегин, А. Блажиевский)
Дмитрий Казионов 56:39
58:43 Кирилл Капризов (М. Шалунов)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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