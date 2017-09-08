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8 сентября 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус обошел Радулова и стал третьим снайпером в истории КХЛ

Форвард «Барыса» Найджел Доус забросил 170-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ, реализовав большинство в матче против рижского «Динамо».

Форвард <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Найджел</span> <span class=error>Доус</span> забросил 170-ю шайбу в регулярных чемпионатах <span class=error>КХЛ</span> реализовав большинство в матче против рижского Динамо. Увеличить
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32-летний нападающий вышел на третье место в списке лучших снайперов лиги, обойдя уехавшего год назад в НХЛ Александра Радулова. Впереди Доуса располагаются только Сергей Мозякин, забросивший сегодня 291-ю шайбу, и Данис Зарипов.

8.09.2017 19:30 Зрители 4789 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 0:6 Барыс
(0:2, 0:4, 0:0)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Евгений Корешков
Вратари
Джастин Питерс 29:38 (Я. Калныньш 29:38) Хенрик Карлссон
1-й период
00:37 Карл Столлери
04:39 Микс Индрашис
Найджел Доус (Л. Вей, К. Даллмэн) 05:11
Кевин Даллмэн 11:37
Даррен Дитц (Л. Вей, М. Фраттин) 13:52
Дмитрий Шевченко 15:47
2-й период
Найджел Доус 20:40
Константин Пушкарев (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис) 24:07
27:39 Лукас Лессио
28:01
Даррен Дитц 28:04
Роман Савченко (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис) 29:38
Найджел Доус (М. Фраттин, Л. Вей) 31:42
37:01 Ти. Джей. Галиарди
Линден Вей (М. Фраттин, Д. Дитц) 38:36
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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