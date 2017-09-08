Доус обошел Радулова и стал третьим снайпером в истории КХЛ
Форвард «Барыса» Найджел Доус забросил 170-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ, реализовав большинство в матче против рижского «Динамо».
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32-летний нападающий вышел на третье место в списке лучших снайперов лиги, обойдя уехавшего год назад в НХЛ Александра Радулова. Впереди Доуса располагаются только Сергей Мозякин, забросивший сегодня 291-ю шайбу, и Данис Зарипов.
Главные тренеры
|Сандис Озолиньш
|Евгений Корешков
Вратари
|Джастин Питерс 29:38 (Я. Калныньш 29:38)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:37
|Карл Столлери
|04:39
|Микс Индрашис
|Найджел Доус (Л. Вей, К. Даллмэн)
|05:11
|Кевин Даллмэн
|11:37
|Даррен Дитц (Л. Вей, М. Фраттин)
|13:52
|Дмитрий Шевченко
|15:47
|2-й период
|Найджел Доус
|20:40
|Константин Пушкарев (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис)
|24:07
|27:39
|Лукас Лессио
|28:01
|Даррен Дитц
|28:04
|Роман Савченко (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис)
|29:38
|Найджел Доус (М. Фраттин, Л. Вей)
|31:42
|37:01
|Ти. Джей. Галиарди
|Линден Вей (М. Фраттин, Д. Дитц)
|38:36
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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