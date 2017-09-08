«Барыс» со счетом 6:0 разгромил «Динамо» в Риге

Игра в столице Латвии завершилась со счетом 6:0. При этом третий период команды провели всухую.

Дубль оформил капитан Найджел Доус, отличившийся на шестой и 32-й минуте. А еще по разу забили четыре игрока: Даррен Диц — на 14-й, Константин Пушкарев — на 245-й, Роман Савченко — на 30-й, а Линден Вей на 39-й.