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8 сентября 2017, 22:09 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» со счетом 6:0 разгромил «Динамо» в Риге

Хоккеисты «Барыса» одержали разгромную победу над рижским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Латвии завершилась со счетом 6:0. При этом третий период команды провели всухую.

Дубль оформил капитан Найджел Доус, отличившийся на шестой и 32-й минуте. А еще по разу забили четыре игрока: Даррен Диц — на 14-й, Константин Пушкарев — на 245-й, Роман Савченко — на 30-й, а Линден Вей на 39-й.

8.09.2017 19:30 Зрители 4789 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 0:6 Барыс
(0:2, 0:4, 0:0)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Евгений Корешков
Вратари
Джастин Питерс 29:38 (Я. Калныньш 29:38) Хенрик Карлссон
1-й период
00:37 Карл Столлери
04:39 Микс Индрашис
Найджел Доус (Л. Вей, К. Даллмэн) 05:11
Кевин Даллмэн 11:37
Даррен Дитц (Л. Вей, М. Фраттин) 13:52
Дмитрий Шевченко 15:47
2-й период
Найджел Доус 20:40
Константин Пушкарев (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис) 24:07
27:39 Лукас Лессио
28:01
Даррен Дитц 28:04
Роман Савченко (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис) 29:38
Найджел Доус (М. Фраттин, Л. Вей) 31:42
37:01 Ти. Джей. Галиарди
Линден Вей (М. Фраттин, Д. Дитц) 38:36
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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