Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30946433/
8 сентября 2017, 22:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гол и передача Умарка помогли «Салавату» обыграть «Витязь»

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Витязь потерпел поражение в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Салаватом</span> <span class=error>Юлаевым</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 2:4.

Счёт в первом периоде открыл Иван Петраков, однако до перерыва уфимцы отыгрались благодаря усилиям Линуса Умарка, а в середине второго периода вышли вперёд, отличился Александр Логинов. В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Александр Панков сравнял счёт, а затем Теэму Хартикайнен с передачи Умарка вывел «Салават» вперёд. Окончательный результат установил Вячеслав Солодухин, поразивший пустые ворота хозяев.

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Десять хоккеистов «Витязя» не сыграют в матче с «Салаватом» из-за отравления

Десять хоккеистов «Витязя» не сыграют в матче с «Салаватом» из-за отравления

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Десять хоккеистов подмосковного «Витязя» не смогут принять участие в матче КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева» из-за недомогания, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп