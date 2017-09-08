Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию поражением от «Торпедо»

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Перед стартовым вбрасыванием наставник «зубров» Горди Дуайер не включил в состав Шарля Лингле. О причинах его отсутствия в команде не сообщили. Однако вернулся в строй Артур Гаврус, который отбыл дисквалификацию. Автозаводцы также решили произвести изменения и не включили в состав на игру бывшего форварда минчан Сергея Костицына.

Свой шанс проявить себя в первом звене нападения динамовцев получил Егор Шарангович. Встреча началась с нескольких ошибок у ворот гостей. Хоть минчане в ходе первого периода и действовали дважды в большинстве, извлечь выгоду из такого положения им не удалось. Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Хоккеисты «Торпедо» в этот момент получили численное преимущество. В итоге неотразимый бросок под перекладину с острого угла нанес Ренат Мамашев.

Подопечные Горди Дуайера намного активнее в текущем сезоне проводят вторые периоды матчей. Не стал исключением и прошедший в Нижнем Новгороде. Хозяева за нарушение численного состава были наказаны двухминутным штрафом. Долгий розыгрыш комбинации «зубрами» завершился броском, шайба отскочила от борта на пятачок у ворот, где ее в сетку переправил Евгений Ковыршин. Перехватить инициативу и развить свой успех «Динамо» помешали ошибки в защите. В одном из эпизодов гости не смогли выбросить шайбу из своей зоны, которую перехватил Денис Паршин. Форвард сделал передачу на своего партнера Галузина, который во второй раз за игру огорчил голкипера белорусов Юнаса Энрота — 2:1.

В третьем периоде голов болельщики не увидели. Динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока при игре в большинстве в конце встречи, но сравнять счет не смогли.

Минское «Динамо» возвращается из выездного турне, которое включало кроме поединка с «Торпедо» матчи со «Слованом», «Северсталью», «Спартаком» и «Сочи». Уже в понедельник, 11 сентября, подопечные Горди Дуайера на своей арене примут челябинский «Трактор».