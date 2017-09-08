Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30946428/
8 сентября 2017, 22:08 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию поражением от «Торпедо»

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию в чемпионате КХЛ поражением от «Торпедо» со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча началась с нескольких ошибок у ворот гостей. Хоть минчане в ходе первого периода и действовали дважды в большинстве извлечь выгоду из такого положения им не удалось. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед стартовым вбрасыванием наставник «зубров» Горди Дуайер не включил в состав Шарля Лингле. О причинах его отсутствия в команде не сообщили. Однако вернулся в строй Артур Гаврус, который отбыл дисквалификацию. Автозаводцы также решили произвести изменения и не включили в состав на игру бывшего форварда минчан Сергея Костицына.

Свой шанс проявить себя в первом звене нападения динамовцев получил Егор Шарангович. Встреча началась с нескольких ошибок у ворот гостей. Хоть минчане в ходе первого периода и действовали дважды в большинстве, извлечь выгоду из такого положения им не удалось. Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Хоккеисты «Торпедо» в этот момент получили численное преимущество. В итоге неотразимый бросок под перекладину с острого угла нанес Ренат Мамашев.

Подопечные Горди Дуайера намного активнее в текущем сезоне проводят вторые периоды матчей. Не стал исключением и прошедший в Нижнем Новгороде. Хозяева за нарушение численного состава были наказаны двухминутным штрафом. Долгий розыгрыш комбинации «зубрами» завершился броском, шайба отскочила от борта на пятачок у ворот, где ее в сетку переправил Евгений Ковыршин. Перехватить инициативу и развить свой успех «Динамо» помешали ошибки в защите. В одном из эпизодов гости не смогли выбросить шайбу из своей зоны, которую перехватил Денис Паршин. Форвард сделал передачу на своего партнера Галузина, который во второй раз за игру огорчил голкипера белорусов Юнаса Энрота — 2:1.

В третьем периоде голов болельщики не увидели. Динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока при игре в большинстве в конце встречи, но сравнять счет не смогли.

Минское «Динамо» возвращается из выездного турне, которое включало кроме поединка с «Торпедо» матчи со «Слованом», «Северсталью», «Спартаком» и «Сочи». Уже в понедельник, 11 сентября, подопечные Горди Дуайера на своей арене примут челябинский «Трактор».

8.09.2017 19:00 Зрители 5340 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 2:1 Динамо Мн
(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Горди Дуайер
Вратари
Станислав Галимов Юнас Энрот 57:52 (Ю. Энрот 58:09-58:34)
1-й период
Юнас Энрот 00:04
08:01 Ренат Мамашев
Дмитрий Коробов 10:07
12:15 Геннадий Столяров
17:47
18:47 Ренат Мамашев (Мих. Григорьев)
2-й период
20:00 Евгений Мозер
21:27
Евгений Ковыршин (Д. Коробов, Е. Лисовец) 22:52
Илья Шинкевич 27:25
33:55 Владимир Галузин (Д. Паршин)
35:15
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года

После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря

Носкевич прокомментировал дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебс

Лучшие платья Венецианского кинофестиваля