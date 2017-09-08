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8 сентября 2017, 22:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».

<span class=error>СКА</span> одержал победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Северсталью</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 7:2.

Сергей Широков вывел СКА вперёд в начале первого периода, но уже через 30 секунд хозяева ответили голом Петра Голика. Вскоре Сергей Плотников реализовал большинство, а Максим Карпов сделал счёт 3:1 в пользу «армейцев».

Во втором периоде Сергей Широков оформил дубль, затем на гол Матея Странски СКА ответил шайбой Николая Прохоркина. В заключительной трети отличились Илья Ковальчук и Сергей Широков.

8.09.2017 19:00 Зрители 5131 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:7 СКА
(1:3, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Олег Знарок
Вратари
Сергей Магарилов 25:09 (А. Артамкин 25:09) Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Широков (М. Карпов) 04:43
05:13 Петр Голик (А. Евсеенков)
07:35
Сергей Плотников (Н. Гусев, П. Дацюк) 07:58
Максим Карпов (С. Калинин) 14:08
Роман Рукавишников 15:38
18:47
19:42 Станислав Калашников
2-й период
Сергей Широков (С. Калинин, Д. Хафизуллин) 25:09
25:22 Максим Рыбин
32:19 Матей Странски (П. Голик, А. Евсеенков)
Николай Прохоркин (Р. Рукавишников, Н. Гусев) 33:40
3-й период
40:00 Александр Бумагин
46:03 Сергей Монахов
Илья Ковальчук (П. Дацюк, С. Плотников) 46:44
52:25 Евгений Монс
Сергей Широков (М. Карпов) 53:45
Николай Прохоркин 54:53
Статистика
14 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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