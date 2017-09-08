Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»
СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».
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Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 7:2.
Сергей Широков вывел СКА вперёд в начале первого периода, но уже через 30 секунд хозяева ответили голом Петра Голика. Вскоре Сергей Плотников реализовал большинство, а Максим Карпов сделал счёт 3:1 в пользу «армейцев».
Во втором периоде Сергей Широков оформил дубль, затем на гол Матея Странски СКА ответил шайбой Николая Прохоркина. В заключительной трети отличились Илья Ковальчук и Сергей Широков.
|8.09.2017 19:00
|Зрители 5131
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|2:7
|СКА
|(1:3, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Олег Знарок
Вратари
|Сергей Магарилов 25:09 (А. Артамкин 25:09)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Широков (М. Карпов)
|04:43
|05:13
|Петр Голик (А. Евсеенков)
|07:35
|Сергей Плотников (Н. Гусев, П. Дацюк)
|07:58
|Максим Карпов (С. Калинин)
|14:08
|Роман Рукавишников
|15:38
|18:47
|19:42
|Станислав Калашников
|2-й период
|Сергей Широков (С. Калинин, Д. Хафизуллин)
|25:09
|25:22
|Максим Рыбин
|32:19
|Матей Странски (П. Голик, А. Евсеенков)
|Николай Прохоркин (Р. Рукавишников, Н. Гусев)
|33:40
|3-й период
|40:00
|Александр Бумагин
|46:03
|Сергей Монахов
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, С. Плотников)
|46:44
|52:25
|Евгений Монс
|Сергей Широков (М. Карпов)
|53:45
|Николай Прохоркин
|54:53
Статистика
|14
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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