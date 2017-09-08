Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над «Ладой» в матче КХЛ

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Матч в Тольятти завершился со счетом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Евгений Тимкин (7-я минута), Сергей Мозякин (8), Мэтт Эллисон (22), Томаш Филиппи (28) и Денис Платонов (38). У «Лады» шайбы забросили Никита Филатов (10), Чарлз Геноуэй (34) и Кристапс Сотниекс (50).

Команды уже встречались в этом сезоне — 27 августа в Тольятти «Магнитка» победила со счетом 5:4.