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8 сентября 2017, 21:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над «Ладой» в матче КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты магнитогорского Металлурга обыграли тольяттинскую Ладу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Матч в Тольятти завершился со счетом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Евгений Тимкин (7-я минута), Сергей Мозякин (8), Мэтт Эллисон (22), Томаш Филиппи (28) и Денис Платонов (38). У «Лады» шайбы забросили Никита Филатов (10), Чарлз Геноуэй (34) и Кристапс Сотниекс (50).

Команды уже встречались в этом сезоне — 27 августа в Тольятти «Магнитка» победила со счетом 5:4.

В следующем матче «Лада» 11 сентября сыграет в Санкт-Петербурге против СКА, а «Металлург» в тот же день встретится на выезде с московским «Динамо».

8.09.2017 18:00 Зрители 5784 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 3:5 Металлург Мг
(1:2, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
Артис Аболс Илья Воробьев
Вратари
Александр Лазушин 07:17 (Е. Иванников 07:17-40:00, А. Лазушин 40:00) Илья Самсонов
1-й период
Евгений Тимкин (Д. Платонов, Я. Хабаров) 06:09
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 07:17
Александр Будкин 09:20
09:41 Никита Филатов (Ч. Геноуэй, С. Бочаров)
19:31 Георгий Белоусов
2-й период
Мэтт Эллисон (Д. Денисов) 21:58
23:36 Александр Стрельцов
Томаш Филиппи (О. Осала, М. Эллисон) 27:49
34:00 Чарльз Геноуэй (И. Новотны, Г. Белоусов)
Денис Платонов (Т. Филиппи) 37:03
Ярослав Косов 39:32
3-й период
49:06 Кристапс Сотниекс (С. Валуйский)
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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