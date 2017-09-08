Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над «Ладой» в матче КХЛ
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Матч в Тольятти завершился со счетом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Евгений Тимкин (7-я минута), Сергей Мозякин (8), Мэтт Эллисон (22), Томаш Филиппи (28) и Денис Платонов (38). У «Лады» шайбы забросили Никита Филатов (10), Чарлз Геноуэй (34) и Кристапс Сотниекс (50).
Команды уже встречались в этом сезоне — 27 августа в Тольятти «Магнитка» победила со счетом 5:4.
В следующем матче «Лада» 11 сентября сыграет в
|8.09.2017 18:00
|Зрители 5784
|Регулярный чемпионат
|ЛК "Лада Арена"
|Лада
|3:5
|Металлург Мг
|(1:2, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Илья Воробьев
Вратари
|Александр Лазушин 07:17 (Е. Иванников 07:17-40:00, А. Лазушин 40:00)
|Илья Самсонов
|1-й период
|Евгений Тимкин (Д. Платонов, Я. Хабаров)
|06:09
|Сергей Мозякин (Ян Коварж)
|07:17
|Александр Будкин
|09:20
|09:41
|Никита Филатов (Ч. Геноуэй, С. Бочаров)
|19:31
|Георгий Белоусов
|2-й период
|Мэтт Эллисон (Д. Денисов)
|21:58
|23:36
|Александр Стрельцов
|Томаш Филиппи (О. Осала, М. Эллисон)
|27:49
|34:00
|Чарльз Геноуэй (И. Новотны, Г. Белоусов)
|Денис Платонов (Т. Филиппи)
|37:03
|Ярослав Косов
|39:32
|3-й период
|49:06
|Кристапс Сотниекс (С. Валуйский)
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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