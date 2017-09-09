Магнитогорский «Металлург» продлил серию побед до трех в Тольятти
Местная «Лада» уступила «сталеварам» 3:5.
Магнитогорский «Металлург» взял верх над «Ладой» в Тольятти в очередной встрече Регулярного чемпионата КХЛ 8 сентября 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
У хозяев площадки очки за результативность записали на свой счет Никита Филатов (09:41, 5×4), Чарльз Дженовей (34:00) и Кристапс Сотниекс (49:06).
Среди южноуральских «сталеваров» отличились Евгений Тимкин (06:09), Сергей Мозякин (07:17), Мэтт Эллисон (21:58), томаш Филиппи (27:49) и Денис Платонов (37:03).
Таким образом, «Магнитка» продлила победную серию до трех игр, у «Лады» — четвертое поражение подряд.
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