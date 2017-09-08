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8 сентября 2017, 19:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»

«Ак Барс» одержал победу над «Югрой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, проходившая в Ханты-Мансийске, завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде казанская команда создала себе комфортное преимущество благодаря дублю Джастина Азеведу и голу Андрея Попова. Во второй двадцатиминутке Даниил Ильин сократил отставание, однако Андрей Попов также забросил свою вторую шайбу и вернул гостям преимущество в три шайбы. Незадолго до перерыва Иван Легомцев сделал счёт 2:4, в третьем периоде шайб заброшено не было.

8.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 2:4 Ак Барс
(0:3, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Проскуряков 16:43 (В. Фокин 16:43-59:35) Тимур Билялов
1-й период
Андрей Попов (Р. Батыршин) 02:06
Джастин Азеведо (А. Ландер, И. Секач) 07:38
Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер) 16:34
2-й период
Альберт Яруллин 20:35
23:20 Даниил Ильин
Александр Свитов 23:46
26:25 Сергей Перетягин
26:25 Сергей Перетягин
26:55
Джастин Азеведо 28:12
Андрей Попов (А. Глинкин, А. Марков) 34:23
Александр Свитов 37:23
39:24 Иван Лекомцев (Дм. Макаров, М. Пестушко)
3-й период
50:03
Иржи Секач 51:01
Рафаэль Батыршин 51:35
53:31 Александр Угольников
Статистика
18 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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