Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»
«Ак Барс» одержал победу над «Югрой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, проходившая в
В первом периоде казанская команда создала себе комфортное преимущество благодаря дублю Джастина Азеведу и голу Андрея Попова. Во второй двадцатиминутке Даниил Ильин сократил отставание, однако Андрей Попов также забросил свою вторую шайбу и вернул гостям преимущество в три шайбы. Незадолго до перерыва Иван Легомцев сделал счёт 2:4, в третьем периоде шайб заброшено не было.
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Илья Проскуряков 16:43 (В. Фокин 16:43-59:35)
|Тимур Билялов
|1-й период
|Андрей Попов (Р. Батыршин)
|02:06
|Джастин Азеведо (А. Ландер, И. Секач)
|07:38
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
|16:34
|2-й период
|Альберт Яруллин
|20:35
|23:20
|Даниил Ильин
|Александр Свитов
|23:46
|26:25
|Сергей Перетягин
|26:25
|Сергей Перетягин
|26:55
|Джастин Азеведо
|28:12
|Андрей Попов (А. Глинкин, А. Марков)
|34:23
|Александр Свитов
|37:23
|39:24
|Иван Лекомцев (Дм. Макаров, М. Пестушко)
|3-й период
|50:03
|Иржи Секач
|51:01
|Рафаэль Батыршин
|51:35
|53:31
|Александр Угольников
Статистика
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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