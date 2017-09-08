Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30945535/
8 сентября 2017, 19:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли

«Автомобилист» одержал разгромную победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автомобилист одержал разгромную победу над Амуром в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 8:1.

Счёт в матче открыли гости, Алексей Бывальцев отличился уже на четвёртой минуте. Однако «Амур» не смог развить успех и в оставшееся время забивали только хозяева. Голы на свой счёт записали Франсис Паре и Анатолий Голышев, оформившие дубли, а также Артём Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Василевский и Дмитрий Пестунов.

8.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 8:1 Амур
(1:1, 4:0, 3:0)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Андрей Мартемьянов
Вратари
Якуб Коварж 50:13 (И. Устинский 50:13) Евгений Киселев 40:00 (Е. Аликин 40:00)
1-й период
Алексей Бывальцев (В. Литовченко, О. Ли) 03:15
09:57 Дмитрий Мегалинский
15:37 Алексей Василевский
Игорь Величкин 15:37
Игорь Величкин 15:37
18:24 Франсис Паре (Д. Кинг, Д. Мегалинский)
2-й период
27:15 Анатолий Голышев
Дмитрий Швиденко 27:15
31:22 Артем Гареев (Ал. Михнов, А. Торченюк)
34:26
38:16 Анатолий Голышев (И. Крикунов, Н. Трямкин)
39:00 Евгений Чесалин (С. Егоршев, Г. Мишарин)
39:55 Франсис Паре (Д. Кинг)
3-й период
48:53 Алексей Василевский (А. Кучерявенко, И. Крикунов)
54:39 Анатолий Голышев (А. Кучерявенко)
58:39 Дмитрий Пестунов (Е. Чесалин, Д. Мегалинский)
Статистика
6 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп