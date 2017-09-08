«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли
«Автомобилист» одержал разгромную победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 8:1.
Счёт в матче открыли гости, Алексей Бывальцев отличился уже на четвёртой минуте. Однако «Амур» не смог развить успех и в оставшееся время забивали только хозяева. Голы на свой счёт записали Франсис Паре и Анатолий Голышев, оформившие дубли, а также Артём Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Василевский и Дмитрий Пестунов.
|8.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|8:1
|Амур
|(1:1, 4:0, 3:0)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Якуб Коварж 50:13 (И. Устинский 50:13)
|Евгений Киселев 40:00 (Е. Аликин 40:00)
|1-й период
|Алексей Бывальцев (В. Литовченко, О. Ли)
|03:15
|09:57
|Дмитрий Мегалинский
|15:37
|Алексей Василевский
|Игорь Величкин
|15:37
|Игорь Величкин
|15:37
|18:24
|Франсис Паре (Д. Кинг, Д. Мегалинский)
|2-й период
|27:15
|Анатолий Голышев
|Дмитрий Швиденко
|27:15
|31:22
|Артем Гареев (Ал. Михнов, А. Торченюк)
|34:26
|38:16
|Анатолий Голышев (И. Крикунов, Н. Трямкин)
|39:00
|Евгений Чесалин (С. Егоршев, Г. Мишарин)
|39:55
|Франсис Паре (Д. Кинг)
|3-й период
|48:53
|Алексей Василевский (А. Кучерявенко, И. Крикунов)
|54:39
|Анатолий Голышев (А. Кучерявенко)
|58:39
|Дмитрий Пестунов (Е. Чесалин, Д. Мегалинский)
Статистика
|6
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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