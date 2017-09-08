«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 8:1.

Счёт в матче открыли гости, Алексей Бывальцев отличился уже на четвёртой минуте. Однако «Амур» не смог развить успех и в оставшееся время забивали только хозяева. Голы на свой счёт записали Франсис Паре и Анатолий Голышев, оформившие дубли, а также Артём Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Василевский и Дмитрий Пестунов.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_631dfd7a3ac4d7bdb690b9246f4c6241_hd/q439997/c8ec7a512435b68af09500830f0d7d64/4660562662?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>