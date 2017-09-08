ЦСКА заменил девять игроков в составе на матч чемпионата КХЛ против «Динамо» (Москва)
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб ЦСКА заменил девять игроков в составе на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСКА в пятницу проведет в Москве домашний матч против «Динамо».
В составе московских армейцев появились девять игроков, не принимавших участие в предыдущем матче против
Ворота ЦСКА будет защищать Илья Сорокин.