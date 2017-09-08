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8 сентября 2017, 18:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА заменил девять игроков в составе на матч чемпионата КХЛ против «Динамо» (Москва)

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб ЦСКА заменил девять игроков в составе на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

<em>МОСКВА 8 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Хоккейный клуб ЦСКА заменил девять игроков в составе на матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против московского Динамо. Увеличить
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ЦСКА в пятницу проведет в Москве домашний матч против «Динамо».

В составе московских армейцев появились девять игроков, не принимавших участие в предыдущем матче против ханты-мансийской «Югры» (5:0): защитники Алексей Марченко, Михаил Науменков, Никита Нестеров, форварды Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Грег Скотт, Максим Шалунов, Сергей Шумаков.

Ворота ЦСКА будет защищать Илья Сорокин.

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Бочаров будет защищать ворота «Динамо» (Москва) в матче чемпионата КХЛ против ЦСКА

Бочаров будет защищать ворота «Динамо» (Москва) в матче чемпионата КХЛ против ЦСКА

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «бело-голубых».
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