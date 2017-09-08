Бочаров будет защищать ворота «Динамо» (Москва) в матче чемпионата КХЛ против ЦСКА
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «бело-голубых».
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«Динамо» в пятницу проведет в Москве гостевой матч против ЦСКА. Бочаров ранее один раз в карьере выходил в стартовом составе «Динамо» — 4 сентября текущего года в игре против нижегородского «Торпедо» (победа динамовцев — 4:2). В остальных играх сезона с первых минут выходил голкипер Александр Еременко.
«Бочаров будет защищать ворота “Динамо” в матче против ЦСКА в пятницу», — сообщили в