Бочаров будет защищать ворота «Динамо» (Москва) в матче чемпионата КХЛ против ЦСКА

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«Динамо» в пятницу проведет в Москве гостевой матч против ЦСКА. Бочаров ранее один раз в карьере выходил в стартовом составе «Динамо» — 4 сентября текущего года в игре против нижегородского «Торпедо» (победа динамовцев — 4:2). В остальных играх сезона с первых минут выходил голкипер Александр Еременко.