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8 сентября 2017, 18:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Бочаров будет защищать ворота «Динамо» (Москва) в матче чемпионата КХЛ против ЦСКА

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «бело-голубых».

<em>МОСКВА 8 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота московского Динамо в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против столичного ЦСКА сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> бело-голубых. Увеличить
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«Динамо» в пятницу проведет в Москве гостевой матч против ЦСКА. Бочаров ранее один раз в карьере выходил в стартовом составе «Динамо» — 4 сентября текущего года в игре против нижегородского «Торпедо» (победа динамовцев — 4:2). В остальных играх сезона с первых минут выходил голкипер Александр Еременко.

«Бочаров будет защищать ворота “Динамо” в матче против ЦСКА в пятницу», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

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