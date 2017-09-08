Даррен Диц: Мне повезло оказаться в Астане

— Даррен, в чём сила: деньгах или правде?

— Правда в знаниях и правде. С ними ты можешь добиться всего, чего желаешь.



— Традиционный вопрос: где ты черпал знания и информацию о Казахстане прежде, чем отправится сюда?

— Интернет дал мне очень много информации. Фотографии, видео и новости. Также мне удалось поговорить с игроками, которые прежде бывали в Астане.

— Что тебе удалось получить в плане подготовки по итогам предсезонных сборов в горах Алматы? У тебя были похожие сборы в карьере?

— Тренировочные сборы в Алматы были очень интенсивными и сложными. Но это пошло команде на пользу. Что же до меня — я работал в похожих условиях в 16−18 лет в Миннесоте.



— Что означает для тебя твой игровой номер «44»?

— Когда я рос, то любил наблюдать за Тоддом Бертуцци. И я выбрал этот номер с самого юного возраста, постоянно играл именно с двумя четвёрками.



— Как ты можешь оценить свой дебют в КХЛ?

— Старт сезона получается для нас хорошим. Но сезон длинный, каждая игра будет для нас серьёзным вызовом. Я лично буду работать упорнее и больше, чтобы приносить команде успехи.



— Как ты считаешь: в мире больше добра или зла? И нужен ли баланс?

— Я верю, что в мире гораздо больше добра. Я мечтаю о бесконфликтном, едином мире. Если люди будут нести друг другу добро, то злу не будет места.



— Ты ходил на матчи футбольной «Астаны» и сборной Казахстана на стадион. Футбол — это спорт номер 2 для тебя?

— Я никогда не видел футбольные матчи вживую прежде. Я не особо разбираюсь в тактических нюансах игры, но мне понравилась атмосфера, царившая на арене. Было весело и интересно.



— Мы заметили, что ты не избегаешь конфликтных ситуаций на льду. Ты любишь бокс?

— Я не люблю драки, но это важная и необходимая часть игры. С боксом я не знаком.



— Одно из твоих хобби драг-рейсинг. А у тебя есть ещё другие интересы?

— Да, для нас гонки — это семейное дело. Мы с отцом часто участвовали в различных состязаниях. Также я люблю велоспорт, гольф, теннис и водные виды.



— Кто или что помогает тебе адаптироваться в новой команде?

— Все в команде очень добры и приветливы ко мне. Это позволяет мне чувствовать себя комфортно, быть частью семьи под названием «Барыс». Я говорю обо всех без исключения: тренерский штаб, игроки, врачи, массажисты и администраторы. Каждый играет позитивную роль в том, чтобы я адаптировался как можно скорее.



— Ты учил географию в школе? Можешь показать на карте, где находится Казахстан и Астана?

— Конечно, я учил географию. Но не так много о восточной Европе или Азии. Сейчас я занимаюсь тем, что узнаю культуру и языки других стран. Открывать мир — это моя мечта.



— Расскажи нам, как ты начал свою хоккейную карьеру?

— Мои родители познакомили меня с хоккеем в 6 лет. Я влюбился в эту игру сразу же. Меня захватили командная работа и соревновательный дух.



— Кто твои любимые игроки: действующий и завершивший карьеру?

— Моим любимым игроком был Тодд Бертуцци, завершивший карьеру несколько лет назад. Из действующих игроков я люблю наблюдать за Сидни Кросби.