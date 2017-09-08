Даррен Диц: Мне повезло оказаться в Астане
Очередным новичком «Барыса» летом стал 24-летний защитник Даррен Диц. Уроженец канадской провинции Альберта быстро полюбился фанатам, благодаря хорошей результативности и позитивным эмоциям, как на льду, так и вне его. По традиции вопросы Даррену задавали, в том числе, болельщики команды, состоящие в официальной группе «Барыса» ВКонтакте.
— Даррен, в чём сила: деньгах или правде?
— Правда в знаниях и правде. С ними ты можешь добиться всего, чего желаешь.
— Традиционный вопрос: где ты черпал знания и информацию о Казахстане прежде, чем отправится сюда?
— Интернет дал мне очень много информации. Фотографии, видео и новости. Также мне удалось поговорить с игроками, которые прежде бывали в Астане.
— Что тебе удалось получить в плане подготовки по итогам предсезонных сборов в горах Алматы? У тебя были похожие сборы в карьере?
— Тренировочные сборы в Алматы были очень интенсивными и сложными. Но это пошло команде на пользу. Что же до меня — я работал в похожих условиях в 16−18 лет в Миннесоте.
— Что означает для тебя твой игровой номер «44»?
— Когда я рос, то любил наблюдать за Тоддом Бертуцци. И я выбрал этот номер с самого юного возраста, постоянно играл именно с двумя четвёрками.
— Как ты можешь оценить свой дебют в КХЛ?
— Старт сезона получается для нас хорошим. Но сезон длинный, каждая игра будет для нас серьёзным вызовом. Я лично буду работать упорнее и больше, чтобы приносить команде успехи.
— Как ты считаешь: в мире больше добра или зла? И нужен ли баланс?
— Я верю, что в мире гораздо больше добра. Я мечтаю о бесконфликтном, едином мире. Если люди будут нести друг другу добро, то злу не будет места.
— Ты ходил на матчи футбольной «Астаны» и сборной Казахстана на стадион. Футбол — это спорт номер 2 для тебя?
— Я никогда не видел футбольные матчи вживую прежде. Я не особо разбираюсь в тактических нюансах игры, но мне понравилась атмосфера, царившая на арене. Было весело и интересно.
— Мы заметили, что ты не избегаешь конфликтных ситуаций на льду. Ты любишь бокс?
— Я не люблю драки, но это важная и необходимая часть игры. С боксом я не знаком.
— Одно из твоих хобби
— Да, для нас гонки — это семейное дело. Мы с отцом часто участвовали в различных состязаниях. Также я люблю велоспорт, гольф, теннис и водные виды.
— Кто или что помогает тебе адаптироваться в новой команде?
— Все в команде очень добры и приветливы ко мне. Это позволяет мне чувствовать себя комфортно, быть частью семьи под названием «Барыс». Я говорю обо всех без исключения: тренерский штаб, игроки, врачи, массажисты и администраторы. Каждый играет позитивную роль в том, чтобы я адаптировался как можно скорее.
— Ты учил географию в школе? Можешь показать на карте, где находится Казахстан и Астана?
— Конечно, я учил географию. Но не так много о восточной Европе или Азии. Сейчас я занимаюсь тем, что узнаю культуру и языки других стран. Открывать мир — это моя мечта.
— Расскажи нам, как ты начал свою хоккейную карьеру?
— Мои родители познакомили меня с хоккеем в 6 лет. Я влюбился в эту игру сразу же. Меня захватили командная работа и соревновательный дух.
— Кто твои любимые игроки: действующий и завершивший карьеру?
— Моим любимым игроком был Тодд Бертуцци, завершивший карьеру несколько лет назад. Из действующих игроков я люблю наблюдать за Сидни Кросби.
— Расскажи о своей семье?
— В моей семье четыре человека. Мой отец Даррел является владельцем небольшой строительной компании в родном городе. Моя мама Шанин всё время уделяла воспитанию меня и моей младшей сестры. Её зовут Кеннеди, она только поступила в Университет в этом году. Они планируют посетить Астану в этом году. Моя девушка Амбер завершает обучение в университете и станет дипломированным физиотерапевтом. Мы встречаемся уже 8 лет. Она прилетала в Астану в августе и посетит город вновь в ходе рождественского перерыва на учёбе.
— Ты сказал, что начал учить языки. Как у тебя успехи с общением и пониманием в команде?
— Сейчас я занимаюсь обучением русскому языку на компьютере. Уже выучил базовые слова. Я собираюсь уделить этому больше времени по нашему возвращению в Астану. Учить новые языки всегда очень сложно, но я радуюсь этому вызову.
— Ты уже получал
— Да, я уже получил рисунки и письма от фанатов «Барыса». Здорово, что есть возможность познакомиться и наладить связь с казахстанскими болельщиками.
— У тебя есть свой талисман, который приносит тебе удачу в игре?
— Я не очень верю в удачу. Упорный труд, подготовка и выполнение задач: вот факторы, которые влияют на окончательный результат.
— Болельщики говорят, что им нравятся твои позитивные эмоции и улыбка.
— Мне повезло оказаться в Астане и заниматься любимым делом. Я получаю возможность играть в хоккей, лучшую игру на свете, а также путешествовать и узнавать мир. Я не могу не улыбаться этому.
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