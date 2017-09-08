Жамнов: ХК «Спартак» обменял защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева

22-летний Сергиенко играл за «Спартак» с ноября прошлого года. 22-летний Аляев всю карьеру в КХЛ провел в «Торпедо».

«Сергиенко перешел в “Торпедо” в обмен на Артема Аляева», — сказал Жамнов по телефону.