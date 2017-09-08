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8 сентября 2017, 16:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Жамнов: ХК «Спартак» обменял защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб «Спартак» обменял защитника Юрия Сергиенко в нижегородское «Торпедо» на игрока обороны Артема Аляева, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер «красно-белых» Алексей Жамнов.

22-летний Сергиенко играл за «Спартак» с ноября прошлого года. 22-летний Аляев всю карьеру в КХЛ провел в «Торпедо».

«Сергиенко перешел в “Торпедо” в обмен на Артема Аляева», — сказал Жамнов по телефону.

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