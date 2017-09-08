Жамнов: ХК «Спартак» обменял защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб «Спартак» обменял защитника Юрия Сергиенко в нижегородское «Торпедо» на игрока обороны Артема Аляева, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер «красно-белых» Алексей Жамнов.
22-летний Сергиенко играл за «Спартак» с ноября прошлого года. 22-летний Аляев всю карьеру в КХЛ провел в «Торпедо».
«Сергиенко перешел в “Торпедо” в обмен на Артема Аляева», — сказал Жамнов по телефону.
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